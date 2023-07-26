https://ria.ru/20230726/yuar-1886411083.html

Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург

Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023

Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия-Африка", сообщает на сайте офиса президента. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:51

2023-07-26T15:51

2023-07-26T16:32

в мире

юар

санкт-петербург

форум "россия — африка"

сирил рамафоса

наледи пандор

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия-Африка", сообщает на сайте офиса президента."Президент Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, чтобы возглавить участие ЮАР во втором саммите Россия-Африка, который состоится 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении.Как сообщили в офисе, на саммите планируется рассмотреть четыре декларации и трехлетний план действий, направленные на укрепление сотрудничества между Россией и африканскими государствами в области политики, безопасности, торговли, науки, информационных технологий, гуманитарной поддержки, образования, культуры, спорта, молодежи и экологии. Документы также предусматривают развитие сотрудничества в усилении борьбы с терроризмом, предотвращении гонки вооружений в космосе и в области информационной безопасности.В состав южноафриканской делегации войдут также министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор и министр в администрации президента Кхумбудзо Нтшавхени, передает офис.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/sammit-1886384072.html

юар

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в мире, юар, санкт-петербург, форум "россия — африка", сирил рамафоса, наледи пандор, россия