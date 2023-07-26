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Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023
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15:51 26.07.2023 (обновлено: 16:32 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/yuar-1886411083.html
Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург
Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 26.07.2023
Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия-Африка", сообщает на сайте офиса президента. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:51
2023-07-26T16:32
в мире
юар
санкт-петербург
форум "россия — африка"
сирил рамафоса
наледи пандор
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия-Африка", сообщает на сайте офиса президента."Президент Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, чтобы возглавить участие ЮАР во втором саммите Россия-Африка, который состоится 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении.Как сообщили в офисе, на саммите планируется рассмотреть четыре декларации и трехлетний план действий, направленные на укрепление сотрудничества между Россией и африканскими государствами в области политики, безопасности, торговли, науки, информационных технологий, гуманитарной поддержки, образования, культуры, спорта, молодежи и экологии. Документы также предусматривают развитие сотрудничества в усилении борьбы с терроризмом, предотвращении гонки вооружений в космосе и в области информационной безопасности.В состав южноафриканской делегации войдут также министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор и министр в администрации президента Кхумбудзо Нтшавхени, передает офис.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, юар, санкт-петербург, форум "россия — африка", сирил рамафоса, наледи пандор, россия
В мире, ЮАР, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", Сирил Рамафоса, Наледи Пандор, Россия
Президент ЮАР прибыл в Санкт-Петербург

Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Петербург, где примет участие в саммите "Россия — Африка"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург для участия во втором саммите "Россия-Африка", сообщает на сайте офиса президента.
"Президент Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, чтобы возглавить участие ЮАР во втором саммите Россия-Африка, который состоится 27-28 июля 2023 года", - говорится в заявлении.
Как сообщили в офисе, на саммите планируется рассмотреть четыре декларации и трехлетний план действий, направленные на укрепление сотрудничества между Россией и африканскими государствами в области политики, безопасности, торговли, науки, информационных технологий, гуманитарной поддержки, образования, культуры, спорта, молодежи и экологии. Документы также предусматривают развитие сотрудничества в усилении борьбы с терроризмом, предотвращении гонки вооружений в космосе и в области информационной безопасности.
В состав южноафриканской делегации войдут также министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор и министр в администрации президента Кхумбудзо Нтшавхени, передает офис.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
На саммите Россия — Африка обсудят зерновую сделку и мирный атом
Вчера, 14:20
 
В миреЮАРСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"Сирил РамафосаНаледи ПандорРоссия
 
 
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