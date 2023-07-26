https://ria.ru/20230726/voda-1886428940.html
Карачаево-Черкесия отправила 10 тонн питьевой воды в зону спецоперации
Карачаево-Черкесия отправила 10 тонн питьевой воды в зону спецоперации - РИА Новости, 26.07.2023
Карачаево-Черкесия отправила 10 тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Карачаево-Черкесии отправили для бойцов в зону СВО очередной гуманитарный груз из десяти тонн питьевой воды, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:47
2023-07-26T16:47
2023-07-26T16:47
надежные люди
рашид темрезов
виктор бондарев
совет федерации рф
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии отправили для бойцов в зону СВО очередной гуманитарный груз из десяти тонн питьевой воды, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова республика направила очередной груз поддержки в зону проведения специальной военной операции – 10 тонн питьевой воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз был сформирован при участии председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева и сенатора РФ от Карачаево-Черкесии Крыма Казанокова. "Воду отправят в Южный военный округ для военнослужащих, находящихся сейчас в зоне проведения СВО", - уточнила пресс-служба. По ее данным, с первых дней спецоперации в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей из Карачаево-Черкесии было отправлено более 660 тонн гуманитарной помощи.
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https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874073778.html
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рашид темрезов, виктор бондарев, совет федерации рф, карачаево-черкесская республика (кчр)
Надежные люди, Рашид Темрезов, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Карачаево-Черкесия отправила 10 тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Карачаево-Черкесии отправили для бойцов в зону СВО 10 тонн питьевой воды