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Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат - РИА Новости, 26.07.2023
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10:07 26.07.2023 (обновлено: 11:18 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886311089.html
Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат
Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат - РИА Новости, 26.07.2023
Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат
Парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в НАТО, поскольку это грозило бы мировой войной, заявил РИА Новости лидер крайне правой венгерской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:07
2023-07-26T11:18
в мире
украина
венгрия
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
дмитрий песков
совет европы
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в НАТО, поскольку это грозило бы мировой войной, заявил РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. По его словам, "военный психоз и антироссийские настроения", с которыми можно было столкнуться на саммите НАТО в Вильнюсе, "одновременно поражают и пугают". "К сожалению, такая атмосфера во всех европейских институтах, не только в ЕС, но даже в Совете Европы, где я являюсь представителем, я ощутил, что эти безумные политики могут втолкнуть мир даже в третью мировую войну, в то время как они уже сейчас разрушают европейскую экономику своей санкционной политикой. Некоторые из них немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей бы весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето", - сказал Тороцкаи. По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230726/vengriya-1886292397.html
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html
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в мире, украина, венгрия, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, совет европы, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Совет Европы, Евросоюз, НАТО
Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат

Глава партии "Наша Родина": Венгрия наложила бы вето на вступление Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в НАТО, поскольку это грозило бы мировой войной, заявил РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
По его словам, "военный психоз и антироссийские настроения", с которыми можно было столкнуться на саммите НАТО в Вильнюсе, "одновременно поражают и пугают".
Председатель партии Наша Родина Ласло Тороцкаи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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"К сожалению, такая атмосфера во всех европейских институтах, не только в ЕС, но даже в Совете Европы, где я являюсь представителем, я ощутил, что эти безумные политики могут втолкнуть мир даже в третью мировую войну, в то время как они уже сейчас разрушают европейскую экономику своей санкционной политикой. Некоторые из них немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей бы весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето", - сказал Тороцкаи.
По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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В миреУкраинаВенгрияВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковСовет ЕвропыЕвросоюзНАТО
 
 
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