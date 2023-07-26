Венгерский парламент выступает против Украины в НАТО, заявил депутат
Глава партии "Наша Родина": Венгрия наложила бы вето на вступление Украины в НАТО
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в НАТО, поскольку это грозило бы мировой войной, заявил РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
По его словам, "военный психоз и антироссийские настроения", с которыми можно было столкнуться на саммите НАТО в Вильнюсе, "одновременно поражают и пугают".
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"К сожалению, такая атмосфера во всех европейских институтах, не только в ЕС, но даже в Совете Европы, где я являюсь представителем, я ощутил, что эти безумные политики могут втолкнуть мир даже в третью мировую войну, в то время как они уже сейчас разрушают европейскую экономику своей санкционной политикой. Некоторые из них немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей бы весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето", - сказал Тороцкаи.
По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.