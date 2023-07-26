https://ria.ru/20230726/torotskai-1886201639.html

Ласло Тороцкаи: экспансия НАТО на восток несет вред евразийской цивилизации

Ласло Тороцкаи: экспансия НАТО на восток несет вред евразийской цивилизации - РИА Новости, 26.07.2023

Ласло Тороцкаи: экспансия НАТО на восток несет вред евразийской цивилизации

На предстоящем осенью голосовании в парламенте Венгрии по ратификации шведской заявки в НАТО крайне правая партия "Наша Родина" единогласно выступит против... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:00

2023-07-26T11:00

2023-07-26T11:00

интервью

россия

венгрия

нато

евросоюз

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На предстоящем осенью голосовании в парламенте Венгрии по ратификации шведской заявки в НАТО крайне правая партия "Наша Родина" единогласно выступит против расширения альянса. О вреде экспансии НАТО на восток, перспективах Украины на членство в альянсе, положении венгерского меньшинства в Закарпатье, пагубной миграционной политике ЕС и отношениях с польскими политическими элитами в интервью РИА Новости рассказал лидер фракции, занимающей шесть мест в венгерском парламенте из 199, Ласло Тороцкаи.– Как "Наша Родина" будет голосовать по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО? Когда можно ожидать этого голосования? Почему оно не состоялось в течение весенней парламентской сессии? Повлияли действия шведских политиков или что-то еще?– Мы однозначно отвергаем расширение НАТО, поэтому будем голосовать против, как голосовали против присоединения Финляндии. Ожидается, что голосовать по поводу присоединения Швеции будем во время осенней сессии. Наше решение мотивировано мировой политической ситуацией, а не действиями шведских политиков.– Почему вы выступаете против присоединения Швеции? Де-факто она уже давно участвует в активностях НАТО.– Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток – ред.), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации. Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия.– При голосовании по членству Финляндии депутат от "Нашей Родины" Элёд Новак предложил парламенту Венгрии наложить вето на расширение НАТО. Будет ли такая попытка при голосовании по Швеции?– Да, мы попросим об этом и в связи с присоединением Швеции к НАТО. Однако, к сожалению, в настоящее время мы являемся единственной партией в венгерском парламенте, которая не выполняет рабским образом приказы евроатлантистов, поэтому есть серьезный шанс, что в итоге только наша фракция единогласно проголосует против.– Как оцениваете шансы Украины на вступление в НАТО с учетом итогов саммита в Вильнюсе?– Военный психоз и антироссийские настроения, которые можно было ощутить на саммите НАТО, одновременно абсолютно поразительны и пугающи. К сожалению, такая атмосфера во всех европейских институтах, не только в ЕС, но даже в Совете Европы, где я являюсь представителем, я ощутил, что эти безумные политики могут втолкнуть мир даже в третью мировую войну, в то время как они уже сейчас разрушают европейскую экономику своей санкционной политикой. Некоторые из них немедленно приняли бы Украину в НАТО, но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето.– Как вы думаете, что ожидает Украину при нынешней динамике СВО и поддержки Запада? Ведь если она не победит, то членство в НАТО ей не дадут.– Украина в любом случае выйдет из этой ужасной ситуации в проигрыше, так как глобальные корпорации, финансисты, а конкретно крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock со штабом в Америке, скупят Украину в соответствии с договоренностью, заключенной с президентом Зеленским, если действующее киевское правительство останется у власти. У нее не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения.– Ранее лидер венгерской оппозиционной демократической коалиции Клара Добрев утверждала, что действующее правительство якобы ведет Венгрию к выходу из ЕС и НАТО. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство страны в ЕС не может ставиться под сомнение, поскольку почти 80% всего венгерского экспорта приходится на страны ЕС. Какова позиция "Нашей Родины" относительно членства Венгрии в НАТО и ЕС?– Мы в долгосрочной перспективе хотим сильной и независимой Венгрии. Вот почему мы поддерживаем меры по поддержке семьи, развитие венгерской армии и хотим, чтобы венгерская экономика основывалась на национальных ценностях, а не как сейчас. К сожалению, венгерские правительства за последние 30 лет действительно создали такую ситуацию, что мы не сможем покинуть ЕС завтра, потому что венгерская экономика, которая является экономикой, наиболее подверженной влиянию иностранного глобального капитала в нашем регионе, рухнула бы. Но Венгрию надо готовить к жизни вне ЕС, и мы хотели бы провести референдум о членстве в ЕС до 2030 года. А НАТО превратилось в расширяющуюся военную организацию, служащую американским интересам, которая не имеет ничего общего с первоначальными оборонными целями, которые были сформулированы при ее создании. Моя мечта – венгерский нейтралитет наподобие австрийского нейтралитета.– В ноябре вы в соцсетях в день независимости Польши опубликовали фотографию встречи польского и венгерского пограничников в 1939 году и подписали "Встретимся снова на польско-венгерской границе!". Это была попытка привлечь внимание к притеснению венгерского национального меньшинства в Закарпатье? Как оцениваете реакцию властей Польши и Украины?– Я являюсь в том числе членом венгерско-польской парламентской группы дружбы в Межпарламентском союзе, я несколько раз выступал в Варшаве в День независимости Польши перед сотнями тысяч поляков, поэтому мне категорически неприятна агрессивная реакция польской политической элиты. Но многие из моих польских друзей поздравили меня с моим сообщением, они были рады моему сообщению об исторической польско-венгерской дружбе. Поэтому не все поляки забыли, что во время Второй мировой войны, между 1943 и 1945 годами, украинские националисты вырезали на Волыни сто тысяч поляков. Реакция украинского правительства меня не удивила, в стране, где может действовать смертный список, в который включено не только мое имя, но и имена членов венгерского правительства, вспышка агрессии не была неожиданной. В Закарпатье угнетают венгерское меньшинство, лучшим примером этого является то, что законный лидер закарпатских венгров Ласло Брензович в настоящее время живет в изгнании в Будапеште, его прогнали с родины, ему пришлось просто бежать от террора властей.– Уже после этой записи в соцсетях началась принудительная мобилизация закарпатских венгров в украинскую армию. Как вы считаете, существуют ли методы, которыми венгерское правительство могло бы защитить национальное меньшинство?– Мы давно ощутили, что органы ЕС совершенно не заинтересованы в защите прав коренных европейских меньшинств, поэтому правами закарпатских венгров они тоже не занимаются. Венгрия может воспользоваться инструментом вето в организациях ЕС и НАТО, и надо признать, что венгерское правительство уже несколько раз использовало эту возможность. Мы требуем еще более решительных действий в интересах закарпатских венгров. Мы требуем не только возвращения прав на образование в отношении родного языка, но и подтверждения киевским правительством результатов украинского референдума 1991 года. На этом референдуме было принято решение об автономии Закарпатья и даже о создании венгерской территориальной автономии с центром в Берегсасе (украинское название Берегово – ред.) на территориях, населенных венграми. Киев незаконно игнорирует результаты референдума более 30 лет. Ни одного закарпатского венгра нельзя насильно призывать в украинскую армию.– Как оцениваете планы Брюсселя ввести новые правила распределения мигрантов и действия правительства по защите Венгрии от мигрантов?– ЕС возглавляет не демократически избранное правление, а раболепные политики в руках мировых финансистов, представляющие американские интересы на международном уровне. Частью их политики является создание смешанной европейской популяции, что уничтожит национальные государства. Это концепция Соединенных Штатов Европы. Так что это политическая цель, а есть еще и экономическая цель, потому что глобальным корпорациям всегда нужна дешевая рабочая сила, чтобы им не приходилось повышать зарплату. С другой стороны, я хочу союза и сотрудничества суверенных национальных государств в Европе, а не колониальной империи. В 2014 году я был мэром населенного пункта Ашоттхалом, который в 2014 и 2015 годах испытал наибольшую миграционную сухопутную нагрузку во всей Европе. Я первым предложил построить забор и систему обороны на венгерско-сербской границе. Я рад, что венгерское правительство их построило, но я хочу более решительных действий против нелегальных мигрантов и контрабандистов. На данный момент венгерская полиция только конвоирует их обратно на другую сторону забора, а потом они могут попробовать еще раз. Мы гораздо более строгими наказаниями отбивали бы у них желание нарушать границы, для меня образец – соглашение с Руандой, согласно которому нелегальных мигрантов можно было отправлять в Африку. В то же время необходимо остановить политику Запада, которая постоянно порождала конфликты и войны, например, в Ливии, Сирии или Афганистане, поскольку дестабилизация этих регионов также способствовала массовой миграции.

https://ria.ru/20230724/nato-1886040739.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885088375.html

https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html

https://ria.ru/20230618/orban-1879033459.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, венгрия, нато, евросоюз