https://ria.ru/20230726/ukraina-1886324353.html

В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину

В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину - РИА Новости, 26.07.2023

В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину

Украина при любом исходе СВО останется в проигрыше, западные корпорации лишат ее экономики по договоренности с Владимиром Зеленским, если нынешнее украинское... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:03

2023-07-26T11:03

2023-07-26T11:17

в мире

украина

венгрия

нато

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украина при любом исходе СВО останется в проигрыше, западные корпорации лишат ее экономики по договоренности с Владимиром Зеленским, если нынешнее украинское правительство останется у власти, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. "Украина в любом случае выйдет из этой ужасной ситуации в проигрыше, так как глобальные корпорации, финансисты, а конкретно крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock со штабом в Америке, скупят Украину в соответствии с договоренностью, заключенной с президентом Зеленским, если действующее киевское правительство останется у власти. У нее не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения", - сказал Тороцкаи. Зеленский ранее заявил, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна, и предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>

https://ria.ru/20230712/vengriya-1883677883.html

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венгрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, нато, владимир зеленский