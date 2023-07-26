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В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину - РИА Новости, 26.07.2023
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11:03 26.07.2023 (обновлено: 11:17 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ukraina-1886324353.html
В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину
В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину - РИА Новости, 26.07.2023
В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину
Украина при любом исходе СВО останется в проигрыше, западные корпорации лишат ее экономики по договоренности с Владимиром Зеленским, если нынешнее украинское... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:03
2023-07-26T11:17
в мире
украина
венгрия
нато
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украина при любом исходе СВО останется в проигрыше, западные корпорации лишат ее экономики по договоренности с Владимиром Зеленским, если нынешнее украинское правительство останется у власти, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи. "Украина в любом случае выйдет из этой ужасной ситуации в проигрыше, так как глобальные корпорации, финансисты, а конкретно крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock со штабом в Америке, скупят Украину в соответствии с договоренностью, заключенной с президентом Зеленским, если действующее киевское правительство останется у власти. У нее не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения", - сказал Тороцкаи. Зеленский ранее заявил, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна, и предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199. Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230712/vengriya-1883677883.html
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в мире, украина, венгрия, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Владимир Зеленский
В Будапеште заявили, что Запад скупит у Зеленского всю Украину

Венгерский политик Тороцкаи: Запад скупит Украину, если Зеленский останется у власти

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Украина при любом исходе СВО останется в проигрыше, западные корпорации лишат ее экономики по договоренности с Владимиром Зеленским, если нынешнее украинское правительство останется у власти, заявил в интервью РИА Новости лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
"Украина в любом случае выйдет из этой ужасной ситуации в проигрыше, так как глобальные корпорации, финансисты, а конкретно крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock со штабом в Америке, скупят Украину в соответствии с договоренностью, заключенной с президентом Зеленским, если действующее киевское правительство останется у власти. У нее не будет национальной экономики, а тем временем Украина потеряет большую часть населения", - сказал Тороцкаи.
Зеленский ранее заявил, что обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock детали создания инвестиционного фонда для восстановления страны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что вся "солидарность", демонстрируемая западными странами в отношении Киева, отнюдь не бесплатна, и предрек киевским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Ашрафа Гани.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Читайте полный текст интервью Ласло Тороцкаи >>
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс
12 июля, 10:42
 
В миреУкраинаВенгрияНАТОВладимир Зеленский
 
 
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