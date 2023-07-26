https://ria.ru/20230726/tanzaniya-1886291798.html

"Дочка" "Росатома" будет добывать большие объемы урана в Танзании

"Дочка" "Росатома" будет добывать большие объемы урана в Танзании - РИА Новости, 26.07.2023

"Дочка" "Росатома" будет добывать большие объемы урана в Танзании

Дочерняя компания "Росатома" в ближайшие годы перейдет к серьезному промышленному объему добычи урана в Танзании, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T06:45

2023-07-26T06:45

2023-07-26T07:33

танзания

африка

санкт-петербург

андрей аветисян

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Дочерняя компания "Росатома" в ближайшие годы перейдет к серьезному промышленному объему добычи урана в Танзании, заявил в интервью РИА Новости посол России в Танзании Андрей Аветисян."Дочерняя компания "Росатома" Mantra в Танзании осуществляет проект добычи урана. Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. <...> В ближайшие годы, если он будет успешно развиваться, компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана", — отметил Аветисян.Ранее в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка" сообщили РИА Новости, что "Росатом" планирует в 2023-2025 годах начать пилотную добычу и переработку урановой руды в Танзании.Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/reysy-1886288088.html

танзания

африка

санкт-петербург

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танзания, африка, санкт-петербург, андрей аветисян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире