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Рид получил на Украине по заслугам, заявили в Совфеде

Рид получил на Украине по заслугам, заявили в Совфеде - РИА Новости, 26.07.2023

Рид получил на Украине по заслугам, заявили в Совфеде

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что раненный во время боевых действий на Украине бывший американский... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:55

2023-07-26T16:55

2023-07-26T16:55

специальная военная операция на украине

украина

тревор рид

совет федерации рф

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что раненный во время боевых действий на Украине бывший американский морпех Тревор Рид получил за заслугам. Белый дом подтвердил ранее, что бывший морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена заключенными с Россией, получил ранение во время боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Белого дома заверила, что он находился в этой стране в личном качестве и не представлял интересы американского правительства. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон опасается, что участие Рида в боях может саботировать диалог с Москвой по обмену заключенными. "Давать гарантию того, что подлежащие обмену граждане будут затем себя вести так, как мы считаем нужным, наивно. В случае с Ридом, он получил по заслугам: поехал воевать против России и получил серьезное ранение. Он уже наказан. Будет дальше воевать, может, вообще жизнь свою закончит на Украине", - сказал РИА Новости Цеков. При этом, по его словам, случай с Ридом не должен сказаться на новых планируемых обменах, так как они позволяют вернуть в Россию ее граждан.

https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html

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украина, тревор рид, совет федерации рф, сергей цеков