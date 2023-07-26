https://ria.ru/20230726/rek-1886458023.html
Российский еврейский конгресс выбрал и.о. президента организации
Российский еврейский конгресс выбрал и.о. президента организации - РИА Новости, 26.07.2023
Российский еврейский конгресс выбрал и.о. президента организации
По итогам завершившегося в Москве ежегодного заседания президиума Российского еврейского конгресса (РЕК), являющегося высшим руководящим органом этой... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:25
2023-07-26T18:25
2023-07-26T18:26
религия
москва
юрий каннер
российский еврейский конгресс
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. По итогам завершившегося в Москве ежегодного заседания президиума Российского еврейского конгресса (РЕК), являющегося высшим руководящим органом этой организации, новым исполняющим обязанности президента стал Михаил Бройтман, сообщает пресс-служба РЕК. "Президент РЕК Юрий Каннер, срок полномочий которого во главе РЕК истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о кадровой инициативе. На время своего отсутствия в Москве глава РЕК назначил исполняющим обязанности президента РЕК Михаила Бройтмана. Он член президиума и председатель совета директоров РЕК, меценат, бизнесмен, гендиректор ООО "ВБП". Бройтман также избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК", - сообщается в документе пресс-службы еврейской организации. Отмечается, что Каннер продолжает возглавлять РЕК с 2009 года. Президиум РЕК также продлил полномочия исполнительного директора Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года, и избрал нового главу попечительского совета РЕК - члена бюро президиума РЕК, академик РАН, основателя и президента АО "Медицина" Григория Ройтберга. На заседании президиума также утвержден отчет организации за 2022 год и поправки к бюджету 2023 года. "Основное внимание уделено проектам по социальной благотворительности и еврейскому образованию", - сообщает пресс-служба РЕК.
https://ria.ru/20230724/troitsa-1885946356.html
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москва, юрий каннер, российский еврейский конгресс
Религия, Москва, Юрий Каннер, Российский еврейский конгресс
Российский еврейский конгресс выбрал и.о. президента организации
Исполняющим обязанности президента Российского еврейского конгресса стал Михаил Бройтман