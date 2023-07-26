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Россия и Танзания могут обсудить расчеты в нацвалютах
Россия и Танзания могут обсудить расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 26.07.2023
Россия и Танзания могут обсудить расчеты в нацвалютах
Тема расчетов между Россией и Танзанией в нацвалютах приобрела актуальность, стороны могут обсудить ее на саммите "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:59
2023-07-26T08:59
2023-07-26T09:00
экономика
танзания
россия
андрей аветисян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Тема расчетов между Россией и Танзанией в нацвалютах приобрела актуальность, стороны могут обсудить ее на саммите "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "Мне кажется, что этот вопрос (расчетов в нацвалютах — ред.) приобрел явную актуальность. Я надеюсь, что на саммите и на мероприятиях в рамках саммита, который состоится на днях в Петербурге, такие дискуссии будут", — сказал Аветисян. Он добавил, что в последние недели в Танзании возник дефицит наличных долларов. По словам дипломата, это представляет из себя некоторую трудность для внутренней торговли и для внешних торгово-экономических связей страны. "Танзанийскому бизнесу было бы очень интересно искать новые способы оплаты товаров. Вслед за этим можно будет говорить и о внедрении в танзанийские платежные системы российских карт", — заключил Аветисян. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230713/natsvalyuta-1883879044.html
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экономика, танзания, россия, андрей аветисян, в мире
Экономика, Танзания, Россия, Андрей Аветисян, В мире
Россия и Танзания могут обсудить расчеты в нацвалютах
Посол Аветисян допустил обсуждение Россией и Танзанией расчетов в национальных валютах