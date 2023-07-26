https://ria.ru/20230726/putin-1886485668.html

Путин провел встречу с президентом Египта в Петербурге

Путин провел встречу с президентом Египта в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2023

Путин провел встречу с президентом Египта в Петербурге

Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в преддверии саммита Россия — Африка. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:49

2023-07-26T20:49

2023-07-26T22:35

форум "россия — африка"

египет

россия

санкт-петербург

владимир путин

африка

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СТРЕЛЬНА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в преддверии саммита Россия — Африка."Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в России, в Петербурге. Спасибо, что приняли наше приглашение посетить Россию и принять участие во втором саммите Россия — Африка", — сказал глава государства.Российский лидер отметил мощные проекты Москвы и Каира в области энергетики."В частности, имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану", — обратил внимание Путин.В прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8 процента, а за пять месяцев этого года — прибавил еще семь процентов, уточнил президент России. По его словам, треть товарооборота с Африкой приходится на Египет.Как подчеркнул Абдель Фаттах ас-Сиси, Каир всегда положительно относится к инициативам Москвы, в том числе в области сотрудничества в Африке, и привел в пример развитие Российской промышленной зоны на территории республики."Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, который связывает наши страны", — заявил лидер Египта.Он добавил, что с гордостью вспоминает свое председательство на саммите Россия — Африка в 2019 году.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Как отмечали в Кремле, на глав африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие, но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов, заявлял помощник президента Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20230726/briks-1886460702.html

https://ria.ru/20230726/sammit-1886342920.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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форум "россия — африка", египет, россия, санкт-петербург, владимир путин, африка