https://ria.ru/20230726/oborona-1886297672.html

Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра

Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра - РИА Новости, 26.07.2023

Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра

В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:31

2023-07-26T08:31

2023-07-26T08:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

днепр (город)

владимир рогов

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c467094eeefc5464ce7889f827647b96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. "Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима Зеленского. Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки", - сказал Рогов. На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230725/aviaudar-1886235171.html

запорожская область

энергодар

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, энергодар, днепр (город), владимир рогов, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ