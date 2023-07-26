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Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/oborona-1886297672.html
Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра
Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра - РИА Новости, 26.07.2023
Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра
В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T08:31
2023-07-26T08:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
днепр (город)
владимир рогов
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля. "Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима Зеленского. Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки", - сказал Рогов. На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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запорожская область
энергодар
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запорожская область, энергодар, днепр (город), владимир рогов, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра

Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.
"Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима Зеленского. Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки", - сказал Рогов.
На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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