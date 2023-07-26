Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра
Рогов заявил об укреплении линии обороны вдоль Днепра в Запорожской области
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Запорожской области укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.
"Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима Зеленского. Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки", - сказал Рогов.
На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные проверки на Запорожской АЭС и не обнаружили там тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.