https://ria.ru/20230726/kazan-1886369642.html
Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани
Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани - РИА Новости, 26.07.2023
Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани
Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:00
2023-07-26T14:00
2023-07-26T14:00
республика татарстан
казань
сенегал
рустам минниханов
маки салл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886370764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f63d2a7b7e050e4ca16e662fbad5ae7.jpg
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани, сообщает пресс-служба главы республики. Маки Салл прибыл в Казань с рабочей поездкой накануне вечером в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка". "В сопровождении раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова Маки Салл посетил международный конноспортивный комплекс "Казань", где осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру, ознакомился с работой комплекса", - говорится в сообщении. Следующим объектом стал стадион "Ак Барс арена". Президенту Сенегала рассказали об истории объекта, провели краткую презентацию возможностей стадиона и мероприятий, которые здесь проводятся (матчи различных чемпионатов, спортивные забеги, ифтары и другие мероприятия с участием большого количества посетителей). Также состоялась встреча Маки Салла с командой "КАМАЗ-Мастер". Президент Сенегала также оценил покрытие футбольной арены, выйдя на поле и совершив удар по мячу. Известный футболист и ныне тренер команды "Рубин-2" Гекдениз Карадениз вручил Маки Саллу символический подарок - майку футбольного клуба "Рубин". Во дворце водных видов спорта также состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы. В данное время во дворце проходит финал Кубка России по плаванию. Ожидается, что в ходе пребывания в Татарстане президент Сенегала ознакомится с промышленным потенциалом региона, также состоится его встреча с главой Татарстана. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html
казань
сенегал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886370764_276:25:2973:2048_1920x0_80_0_0_bca93b84fdeb13ff271bb512ae8ad94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, сенегал, рустам минниханов, маки салл
Республика Татарстан, Казань, Сенегал, Рустам Минниханов, Маки Салл
КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
Маки Салл прибыл в Казань с рабочей поездкой накануне вечером в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка".
В Казани пройдет второй Глобальный молодежный саммит в конце августа
"В сопровождении раиса (главы) Республики Татарстан
Рустама Минниханова Маки Салл посетил международный конноспортивный комплекс "Казань", где осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру, ознакомился с работой комплекса", - говорится в сообщении.
Следующим объектом стал стадион "Ак Барс арена". Президенту Сенегала рассказали об истории объекта, провели краткую презентацию возможностей стадиона и мероприятий, которые здесь проводятся (матчи различных чемпионатов, спортивные забеги, ифтары и другие мероприятия с участием большого количества посетителей). Также состоялась встреча Маки Салла с командой "КАМАЗ-Мастер". Президент Сенегала также оценил покрытие футбольной арены, выйдя на поле и совершив удар по мячу. Известный футболист и ныне тренер команды "Рубин-2" Гекдениз Карадениз вручил Маки Саллу символический подарок - майку футбольного клуба "Рубин".
Во дворце водных видов спорта также состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы. В данное время во дворце проходит финал Кубка России по плаванию.
Ожидается, что в ходе пребывания в Татарстане президент Сенегала ознакомится с промышленным потенциалом региона, также состоится его встреча с главой Татарстана.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.