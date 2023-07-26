https://ria.ru/20230726/kazan-1886369642.html

Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани

Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани - РИА Новости, 26.07.2023

Президент Сенегала посетил спортивные объекты Казани

Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:00

2023-07-26T14:00

2023-07-26T14:00

республика татарстан

казань

сенегал

рустам минниханов

маки салл

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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова посетил объекты спортивной инфраструктуры Казани, сообщает пресс-служба главы республики. Маки Салл прибыл в Казань с рабочей поездкой накануне вечером в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите и экономическом форуме "Россия-Африка". "В сопровождении раиса (главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова Маки Салл посетил международный конноспортивный комплекс "Казань", где осмотрел ипподром и прилегающую инфраструктуру, ознакомился с работой комплекса", - говорится в сообщении. Следующим объектом стал стадион "Ак Барс арена". Президенту Сенегала рассказали об истории объекта, провели краткую презентацию возможностей стадиона и мероприятий, которые здесь проводятся (матчи различных чемпионатов, спортивные забеги, ифтары и другие мероприятия с участием большого количества посетителей). Также состоялась встреча Маки Салла с командой "КАМАЗ-Мастер". Президент Сенегала также оценил покрытие футбольной арены, выйдя на поле и совершив удар по мячу. Известный футболист и ныне тренер команды "Рубин-2" Гекдениз Карадениз вручил Маки Саллу символический подарок - майку футбольного клуба "Рубин". Во дворце водных видов спорта также состоялась презентация объекта. Гостю рассказали о международных и всероссийских соревнованиях, проходивших в бассейнах дворца, о водных видах спорта и школе, где обучаются юные пловцы. В данное время во дворце проходит финал Кубка России по плаванию. Ожидается, что в ходе пребывания в Татарстане президент Сенегала ознакомится с промышленным потенциалом региона, также состоится его встреча с главой Татарстана. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230725/sammit-1886182923.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, сенегал, рустам минниханов, маки салл