https://ria.ru/20230726/arbenina-1886391333.html
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России - РИА Новости, 26.07.2023
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:12
2023-07-26T17:12
2023-07-26T17:12
шоубиз
диана арбенина
россия
нижний новгород
екатеринбург
ночные снайперы
челябинск
знаменитости
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они запланированы на 23, 29 и 30 сентября. Выступления должны состояться в рамках тура в честь 30-летия "Ночных снайперов". Певица намекнула, что даты концертов в других городах станут известны позже. За последние три месяца не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. В начале июня коллектив планировал выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но его заменили Юлией Савичевой. По данным СМИ, основной причиной отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В конце июня группа дала концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Затем "Ночные снайперы" выступили в Москве.
https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана арбенина, россия, нижний новгород, екатеринбург, ночные снайперы, челябинск, знаменитости, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Россия, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ночные снайперы, Челябинск, Знаменитости, Музыка
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
Диана Арбенина анонсировала концерты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске осенью
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они запланированы на 23, 29 и 30 сентября.
Выступления должны состояться в рамках тура в честь 30-летия "Ночных снайперов". Певица намекнула, что даты концертов в других городах станут известны позже.
За последние три месяца не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. В начале июня коллектив планировал
выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но его заменили Юлией Савичевой.
По данным СМИ, основной причиной отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае.
В конце июня группа дала концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Затем "Ночные снайперы" выступили
в Москве.
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