https://ria.ru/20230726/arbenina-1886391333.html

Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России

Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России - РИА Новости, 26.07.2023

Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России

Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:12

2023-07-26T17:12

2023-07-26T17:12

шоубиз

диана арбенина

россия

нижний новгород

екатеринбург

ночные снайперы

челябинск

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865169093_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_2a523f81927cc3cb9641d93111bf8898.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они запланированы на 23, 29 и 30 сентября. Выступления должны состояться в рамках тура в честь 30-летия "Ночных снайперов". Певица намекнула, что даты концертов в других городах станут известны позже. За последние три месяца не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. В начале июня коллектив планировал выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но его заменили Юлией Савичевой. По данным СМИ, основной причиной отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В конце июня группа дала концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Затем "Ночные снайперы" выступили в Москве.

https://ria.ru/20230628/arbenina-1880899025.html

россия

нижний новгород

екатеринбург

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, россия, нижний новгород, екатеринбург, ночные снайперы, челябинск, знаменитости, музыка