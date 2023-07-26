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Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России - РИА Новости, 26.07.2023
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Шоубиз
 
17:12 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/arbenina-1886391333.html
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России - РИА Новости, 26.07.2023
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России
Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:12
2023-07-26T17:12
шоубиз
диана арбенина
россия
нижний новгород
екатеринбург
ночные снайперы
челябинск
знаменитости
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они запланированы на 23, 29 и 30 сентября. Выступления должны состояться в рамках тура в честь 30-летия "Ночных снайперов". Певица намекнула, что даты концертов в других городах станут известны позже. За последние три месяца не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. В начале июня коллектив планировал выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но его заменили Юлией Савичевой. По данным СМИ, основной причиной отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае. В конце июня группа дала концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Затем "Ночные снайперы" выступили в Москве.
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нижний новгород
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диана арбенина, россия, нижний новгород, екатеринбург, ночные снайперы, челябинск, знаменитости, музыка
Шоубиз, Диана Арбенина, Россия, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ночные снайперы, Челябинск, Знаменитости, Музыка
Диана Арбенина анонсировала осенний тур в трех городах России

Диана Арбенина анонсировала концерты в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске осенью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы", певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги
Солистка группы Ночные снайперы, певица Диана Арбенина выступает перед матчем регулярного чемпионата Евролиги - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на своей странице в соцсети анонсировала концерты группы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Они запланированы на 23, 29 и 30 сентября.
© @thenightsnipersПубликация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
Публикация на странице группы Ночные снайперы в соцсети
© @thenightsnipers
Публикация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
Выступления должны состояться в рамках тура в честь 30-летия "Ночных снайперов". Певица намекнула, что даты концертов в других городах станут известны позже.
За последние три месяца не состоялись сразу несколько шоу "Ночных снайперов" в российских городах. В начале июня коллектив планировал выступить на фестивале "Динотерра" в Кузбассе, но его заменили Юлией Савичевой.
По данным СМИ, основной причиной отмены концертов послужила позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Еще несколько выступлений рок-исполнительница перенесла из-за травмы, полученной в результате неудачного падения в мае.
В конце июня группа дала концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Затем "Ночные снайперы" выступили в Москве.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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ШоубизДиана АрбенинаРоссияНижний НовгородЕкатеринбургНочные снайперыЧелябинскЗнаменитостиМузыка
 
 
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