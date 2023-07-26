https://ria.ru/20230726/afrika-1886499354.html

Африке необходимо избавиться от контроля Запада, заявила внучка Манделы

Африке необходимо избавиться от контроля Запада, заявила внучка Манделы - РИА Новости, 26.07.2023

Африке необходимо избавиться от контроля Запада, заявила внучка Манделы

Африканцам необходимо избавиться от контроля западных держав над ресурсами континента, рассказала в интервью RТ внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:03

2023-07-26T23:03

2023-07-26T23:06

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форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Африканцам необходимо избавиться от контроля западных держав над ресурсами континента, рассказала в интервью RТ внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы."Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав - тогда мы начнём побеждать" – заявила Мандела. Со слов Манделы, континенту необходимо вернутся к принципу панафриканизма для построения сильного и процветающего континента. "Мы хотим вернуть наш панафриканизм. Если взглянуть, как формировали Африканский союз наши предки — и мой дед, и такие люди, как Джулиус Ньерере, Кваме Нкрума, император Хайле Селассие, - они видели будущее для Африки. И мы, потомки этих корифеев, хотим сделать свою часть работы, передавая мудрость наших предков следующему поколению. Мы как будто несём факел. Если мы не передадим эстафету следующему поколению, наши дети навсегда потеряются. Эта эстафета необходима. Нам её передали предки, и наш долг - позаботиться о том, чтобы создаваемый нами форум просвещал молодёжь, рассказывая о нашем прошлом, о том, что мы великий континент и великий народ" – отметила Мандела. Она также затронула вопрос идентичности, заявив, что приверженность своей культуре, наследию и традициям является необходимостью для африканцев и их будущего. "Это очень важно. Если посмотреть на народы, которые остаются верны сути своей культуры, наследию и традициям, можно проследить весь их жизненный путь. Например, китайцы и мусульмане сохраняют верность своей культуре. А есть африканские культуры, которые поддаются влиянию Запада. И они как бы теряются. Что касается, например, ЮАР - через телевидение нам насаждают поп-культуру, и мы теряем свою идентичность как народ. А если мы потеряем свою идентичность, то кто мы тогда?" – добавила Мандела. Внучка борца с апартеидом также отметила необходимость создания сильного гражданского общества, которое сможет избрать лидеров, разделяющих ценности населения, и в случае необходимости - призвать их к ответу. "Ведь организации гражданского общества становятся авангардом народа. Если полагаться только на действия политиков во благо подавляющего большинства населения, до цели мы всегда будем недотягивать. Нам нужно сильное гражданское общество, которое будет подлинным авангардом народа. Если молодёжь, о которой мы говорим, будет в состоянии сформировать сильное гражданское общество, чтобы продвигать цели народа и призывать лидеров к ответу… Ведь этого мы не делаем. Мы выбираем лидеров, но никогда с них не спрашиваем", - подчеркнула Мандела. Вспоминая своего деда и его наследие, Мандела отметила его вклад в борьбу за равенство и социальную справедливость, подчеркнув ту важную роль, которую сыграло смирение Нельсона Манделы в его общественной работе и политической карьере. "Для меня это смирение. В памяти о моём дедушке это очень выделяется - умение относиться к людям как к людям. Статус человека для него никогда роли не играл. С королевой или с главой государства он вёл себя так же, как с крестьянином, кухаркой или рабочим, потому что для него люди были прежде всего людьми, а не носителями того или иного статуса. Так что для меня как его внучки важно его умение любить людей. Вы упоминали, что он добивался социальной справедливости. Он был общественным активистом до мозга костей - и, думаю, в политику пришёл именно через эту общественную деятельность. Если почитать его историю, если послушать его, то его стремление к политике родилось из того, что он, когда рос, с отчаянием смотрел на страдания своего народа", - сказала Мандела. RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главных редакторов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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