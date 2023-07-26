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БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР - РИА Новости, 26.07.2023
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21:52 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/afrika-1886493588.html
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР - РИА Новости, 26.07.2023
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР
Группа стран БРИКС способна предоставить африканцам возможность двигаться к миру и процветанию при условии, что страны не будут стремится к разрушению и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:52
2023-07-26T21:52
в мире
юар
россия
африканский национальный конгресс
брикс
санкт-петербург
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа стран БРИКС способна предоставить африканцам возможность двигаться к миру и процветанию при условии, что страны не будут стремится к разрушению и гегемонии, рассказала в интервью с RТ дочь экс-президента Южноафриканской партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) и борца с режимом апартеида Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо, занимавшая должность Верховного комиссара Южной Африки в Соединенном Королевстве с 2018 по 2022 год. "Думаю, любая группа будет представлять собой хорошую возможность для любых стран при условии, что в ней стремятся к миру, процветанию, улучшению жизни своего народа и нахождению способов продуктивного взаимодействия, а не к разрушению, гегемонии или чему-либо подобному", - сказала Тамбо. Тамбо также отметила важность национальных интересов для внешнеполитического курса любой страны, добавив, что в случае с чернокожим населением ЮАР, левый политический курс оказался наиболее подходящим в борьбе с апартеидом. "Когда мы смотрим на мировую политику, никогда нельзя игнорировать национальные интересы. Если твоим национальным интересам отвечает левый курс, ты движешься влево; если правый, то вправо. И у каждой страны есть собственные причины. Не хочу заявлять, что одно лучше, другое хуже, но со своей точки зрения, как чернокожая южноафриканка, скажу: да, Советский Союз и многие социалистические страны нас поддерживали", - добавила Тамбо. Южноафриканский дипломат также высоко оценила роль СССР в поддержки чернокожего населения ЮАР, отметив важность предоставленного Советским Союзом высшего образования для чернокожей молодёжи страны в эпоху апартеида. "Так, в Советском Союзе нас понимали хорошо, там проявили заинтересованность и уделили время тому, чтобы хорошо нас понять, и мы их хорошо понимали. Наша молодежь ехала получать высшее образование в Москву, учила русский язык. Первый парень, с которым я встречалась, чернокожий южноафриканец, учившийся в России в университете, пытался научить меня говорить по-русски", - отметила дипломат. RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помимо них, RT привез более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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в мире, юар, россия, африканский национальный конгресс, брикс, санкт-петербург
В мире, ЮАР, Россия, Африканский национальный конгресс, БРИКС, Санкт-Петербург
БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР

Дочь экс-президента АНК Тамбо: БРИКС может принести процветание африканцам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВстреча лидеров стран БРИКС
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча лидеров стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа стран БРИКС способна предоставить африканцам возможность двигаться к миру и процветанию при условии, что страны не будут стремится к разрушению и гегемонии, рассказала в интервью с RТ дочь экс-президента Южноафриканской партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) и борца с режимом апартеида Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо, занимавшая должность Верховного комиссара Южной Африки в Соединенном Королевстве с 2018 по 2022 год.
"Думаю, любая группа будет представлять собой хорошую возможность для любых стран при условии, что в ней стремятся к миру, процветанию, улучшению жизни своего народа и нахождению способов продуктивного взаимодействия, а не к разрушению, гегемонии или чему-либо подобному", - сказала Тамбо.
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Тамбо также отметила важность национальных интересов для внешнеполитического курса любой страны, добавив, что в случае с чернокожим населением ЮАР, левый политический курс оказался наиболее подходящим в борьбе с апартеидом.
"Когда мы смотрим на мировую политику, никогда нельзя игнорировать национальные интересы. Если твоим национальным интересам отвечает левый курс, ты движешься влево; если правый, то вправо. И у каждой страны есть собственные причины. Не хочу заявлять, что одно лучше, другое хуже, но со своей точки зрения, как чернокожая южноафриканка, скажу: да, Советский Союз и многие социалистические страны нас поддерживали", - добавила Тамбо.
Южноафриканский дипломат также высоко оценила роль СССР в поддержки чернокожего населения ЮАР, отметив важность предоставленного Советским Союзом высшего образования для чернокожей молодёжи страны в эпоху апартеида.
"Так, в Советском Союзе нас понимали хорошо, там проявили заинтересованность и уделили время тому, чтобы хорошо нас понять, и мы их хорошо понимали. Наша молодежь ехала получать высшее образование в Москву, учила русский язык. Первый парень, с которым я встречалась, чернокожий южноафриканец, учившийся в России в университете, пытался научить меня говорить по-русски", - отметила дипломат.
RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помимо них, RT привез более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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3 июня, 08:00
 
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