БРИКС принесет процветание африканцам, заявила дипломат ЮАР
Дочь экс-президента АНК Тамбо: БРИКС может принести процветание африканцам
Встреча лидеров стран БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Группа стран БРИКС способна предоставить африканцам возможность двигаться к миру и процветанию при условии, что страны не будут стремится к разрушению и гегемонии, рассказала в интервью с RТ дочь экс-президента Южноафриканской партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) и борца с режимом апартеида Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо, занимавшая должность Верховного комиссара Южной Африки в Соединенном Королевстве с 2018 по 2022 год.
"Думаю, любая группа будет представлять собой хорошую возможность для любых стран при условии, что в ней стремятся к миру, процветанию, улучшению жизни своего народа и нахождению способов продуктивного взаимодействия, а не к разрушению, гегемонии или чему-либо подобному", - сказала Тамбо.
Тамбо также отметила важность национальных интересов для внешнеполитического курса любой страны, добавив, что в случае с чернокожим населением ЮАР, левый политический курс оказался наиболее подходящим в борьбе с апартеидом.
"Когда мы смотрим на мировую политику, никогда нельзя игнорировать национальные интересы. Если твоим национальным интересам отвечает левый курс, ты движешься влево; если правый, то вправо. И у каждой страны есть собственные причины. Не хочу заявлять, что одно лучше, другое хуже, но со своей точки зрения, как чернокожая южноафриканка, скажу: да, Советский Союз и многие социалистические страны нас поддерживали", - добавила Тамбо.
Южноафриканский дипломат также высоко оценила роль СССР в поддержки чернокожего населения ЮАР, отметив важность предоставленного Советским Союзом высшего образования для чернокожей молодёжи страны в эпоху апартеида.
"Так, в Советском Союзе нас понимали хорошо, там проявили заинтересованность и уделили время тому, чтобы хорошо нас понять, и мы их хорошо понимали. Наша молодежь ехала получать высшее образование в Москву, учила русский язык. Первый парень, с которым я встречалась, чернокожий южноафриканец, учившийся в России в университете, пытался научить меня говорить по-русски", - отметила дипломат.
RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Помимо них, RT привез более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.