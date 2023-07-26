https://ria.ru/20230726/afrika-1886464044.html

Российский сенатор высказался об отношениях Запада и Африки

Российский сенатор высказался об отношениях Запада и Африки - РИА Новости, 26.07.2023

Российский сенатор высказался об отношениях Запада и Африки

США и Европа болезненно воспринимают отношения на равных с Африкой и активно противодействуют подобным тенденциям, заявил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:58

2023-07-26T18:58

2023-07-26T18:58

европа

африка

сша

григорий карасин

совет федерации рф

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США и Европа болезненно воспринимают отношения на равных с Африкой и активно противодействуют подобным тенденциям, заявил в своем телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Вашингтон и Европа болезненно воспринимают фиаско привычного для себя неоколониального "похлопывания по плечу" и разрешительного тона в отношениях с черным континентом. Понятно, что новым тенденциям активно противодействуют", - написал сенатор. Карасин отметил, что саммит начался в условиях откровенного силового нажима Запада. "Мы (Россия и Африка – ред.) вновь потянулись друг к другу, чтобы вместе смотреть в будущее, использовать возможности взаимодействия в экономике, энергетике, образовании и культуре", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

европа

африка

сша

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европа, африка, сша, григорий карасин, совет федерации рф, форум "россия — африка"