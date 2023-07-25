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На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна - РИА Новости, 25.07.2023
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12:03 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zerno-1886126109.html
На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна
На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна - РИА Новости, 25.07.2023
На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна
Формат взаимодействия РФ и стран Африки по поставкам продовольствия будет обсуждаться на саммите в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:03
2023-07-25T12:03
совет федерации рф
валентина матвиенко
африка
форум "россия — африка"
в мире
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат взаимодействия РФ и стран Африки по поставкам продовольствия будет обсуждаться на саммите в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Форматы такого сотрудничества с Африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите "Россия-Африка", который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, африка, форум "россия — африка", в мире, санкт-петербург, экономика
Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире, Санкт-Петербург, Экономика
На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна

Матвиенко: на саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат взаимодействия РФ и стран Африки по поставкам продовольствия будет обсуждаться на саммите в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Форматы такого сотрудничества с Африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите "Россия-Африка", который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
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Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоАфрикаФорум "Россия — Африка"В миреСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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