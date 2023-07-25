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На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна

На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна - РИА Новости, 25.07.2023

На саммите в Петербурге обсудят взаимодействие с Африкой по поставкам зерна

Формат взаимодействия РФ и стран Африки по поставкам продовольствия будет обсуждаться на саммите в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:03

совет федерации рф

валентина матвиенко

африка

форум "россия — африка"

в мире

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат взаимодействия РФ и стран Африки по поставкам продовольствия будет обсуждаться на саммите в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Форматы такого сотрудничества с Африканскими странами, пути решения проблем доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите "Россия-Африка", который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

https://ria.ru/20230725/afrika-1886122572.html

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совет федерации рф, валентина матвиенко, африка, форум "россия — африка", в мире, санкт-петербург, экономика