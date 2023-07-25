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Страны Африки попросили Россию о поставках зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023
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09:14 25.07.2023 (обновлено: 09:15 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zerno-1886090185.html
Страны Африки попросили Россию о поставках зерна, заявили в МИД
Страны Африки попросили Россию о поставках зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023
Страны Африки попросили Россию о поставках зерна, заявили в МИД
Многие страны Африки обратились к РФ с просьбами о безвозмездных поставках зерна, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:14
2023-07-25T09:15
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турция
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многие страны Африки обратились к РФ с просьбами о безвозмездных поставках зерна, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Да, безусловно, такие обращения были. Они все сведены министерством иностранных дел и отправлены в правительство. Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", - сказал Озеров, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, с такой просьбой к России обратились "много (стран Африки - ред)". "Ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая. Особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Есть очень большие проблемы, которые связаны с климатическими изменениями, с перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее. Продовольственная безопасность и ликвидация голода - одни из ключевых проблем африканского континента. И это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита", - заключил Озеров. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230725/afrika-1886086380.html
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россия, африка, турция, олег озеров, владимир путин, оон, в мире
Россия, Африка, Турция, Олег Озеров, Владимир Путин, ООН, В мире
Страны Африки попросили Россию о поставках зерна, заявили в МИД

МИД: многие страны Африки обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Многие страны Африки обратились к РФ с просьбами о безвозмездных поставках зерна, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Да, безусловно, такие обращения были. Они все сведены министерством иностранных дел и отправлены в правительство. Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", - сказал Озеров, отвечая на соответствующий вопрос.
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По его словам, с такой просьбой к России обратились "много (стран Африки - ред)".
"Ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая. Особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Есть очень большие проблемы, которые связаны с климатическими изменениями, с перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее. Продовольственная безопасность и ликвидация голода - одни из ключевых проблем африканского континента. И это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита", - заключил Озеров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент РФ неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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РоссияАфрикаТурцияОлег ОзеровВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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