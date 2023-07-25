https://ria.ru/20230725/ozerov-1885947222.html

Олег Озеров: Россия, в отличие от Запада, видит в странах Африки равных

Олег Озеров: Россия, в отличие от Запада, видит в странах Африки равных - РИА Новости, 25.07.2023

Олег Озеров: Россия, в отличие от Запада, видит в странах Африки равных

В конце недели Россия примет в Санкт-Петербурге лидеров практически всех африканских государств, которые соберутся на второй саммит "Россия-Африка". О том,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

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В конце недели Россия примет в Санкт-Петербурге лидеров практически всех африканских государств, которые соберутся на второй саммит "Россия-Африка". О том, какие темы будут обсуждаться "на полях" мероприятия в первую очередь, как Россия планирует помогать африканским государствам бороться с голодом после истечения срока действия "зерновой сделки", и стоит ли сегодня африканский континент перед выбором "Россия или Запад", в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.– В МИД говорили, что 49 стран Африки подтвердили свое участие в саммите. А остальные страны не подтвердили, или в России пока еще ждут ответа?– Речь идет о 49 делегациях, то есть это не просто 49 стран, это африканские государства плюс делегации региональных и субрегиональных интеграционных объединений, таких как Африканский союз и ряд других. Приглашения были направлены главам всех африканских государств. Если кто-то не приедет, мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог. Но, как вы видите, подавляющее большинство африканских государств будет участвовать. Это само по себе – показатель статуса этого мероприятия и отношения африканских стран к России.– Позвольте уточнить, то есть те государства, которые пока не ответили на приглашение, – около пяти – вообще не будут участвовать? И не планируют отправлять делегации даже на уровне послов?– Мы убеждены, что до последнего дня список будет корректироваться. И так уже и происходит. Каждый день появляются новые делегаты. Кстати, нечто похожее происходило во время организации парламентской конференции в марте этого года. Некоторые делегации раздумывали чуть ли не до последнего дня. Я подозреваю, что нечто подобное будет происходить и сейчас. Поэтому я даже не буду раскрывать, какие страны пока не ответили. Это бы выглядело так, как будто мы кого-то пытаемся заклеймить. Более того, могу сказать, что в отношении некоторых стран я был удивлен, что они приезжают. Поэтому заранее мне бы не хотелось кого-то списывать со счетов.– Не во всех африканских странах стабильная внутриполитическая ситуация. Например, в Ливии уже довольно продолжительное время царит двоевластие. Кого из ливийских представителей пригласили на саммит?– Россия приглашает официальные власти, (от Ливии – ред.) приедет председатель президентского совета, господин (Мухаммед – ред.) аль-Менфи. И здесь нет никакого двойного толкования. Мы приглашаем тех, кто является официальными главами государств. Все приглашения были персональные и были лично подписаны президентом России.– Какой пакет документов готовится к подписанию по итогам саммита? Согласована ли в общих чертах уже финальная декларация, и есть ли в ней упоминание украинского конфликта, учитывая желание ряда африканских стран сыграть посредническую роль в его урегулировании?– Не принято раскрывать содержание документов до их принятия главами государств. Это было бы некорректно по отношению к ним. Другое дело, что, конечно, согласование такого масштабного документа, который, фактически, включает в себя все ключевые вопросы международной политики, не может проходить быстро. Поэтому, естественно, подготовка этого документа – результат большой работы со всеми странами континента, которые высказывали свои предложения. Мы эти предложения максимально учли и рассчитываем, что документ будет принят. Но он не единственный. Всего планируется к подписанию пять документов: это общеполитическая декларация, план совместных действий на перспективу 2023-2026 годов и три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности.Мы рассчитываем, что эти документы станут серьезной платформой для наших совместных действий по созданию новой конфигурации международных отношений, основанных на равноправном сотрудничестве, идее многополярного мира, а не диктате одной стороны.– Планируется подписание и двусторонних документов?– Безусловно. Таких документов готовится очень много. Я вам даже не могу сейчас назвать их все. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей.– На протяжении последнего времени западные страны оказывали давление на страны Африки, в том числе, для того, чтобы убедить их не принимать участие в саммите. Но сейчас уже можно говорить, что его проведение не будет сорвано этими попытками?– Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам – дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь: "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов. И очень странно выглядит от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний. Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата.Кроме политического и дипломатического давления, конечно, оказывается и финансово-экономическое – выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного банка, где США пользуются своей доминирующей позицией для выдвижения политических условий, так и по линии ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сокращением до минимума, неприездом на саммит, неучастием в мероприятиях.Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам. И дело здесь не только в позиции России и ее силе, которую она продемонстрировала. Конечно, этот фактор очень сильно влияет на восприятие, что Россия выстояла под градом санкций. Россия не позволила разбить себя в военном отношении, она не поддалась политическому давлению и продолжает тот курс, который определил наш президент, и который зафиксирован в новой концепции внешней политики. Безусловно, это оказывает воздействие на весь мир, не только на африканцев, что Россия успешно развивается. Часто приходится слышать от наших партнеров о "борьбе нарративов", о "русской пропаганде". Но, во-первых, у большинства африканских стран есть в Москве посольства, и они могут убедиться в том, какая экономическая и политическая ситуация в стране. У них есть возможность видеть жизнь России, ее столицы и регионов, они имеют возможность убедиться, что в нашей стране санкции не привели ни к какому коллапсу. Конечно, они оказывают негативное воздействие, но не то, на которое рассчитывали те, кто их вводил. Африканские посольства здесь видят, что Россия – мощная страна с огромным потенциалом развития. Что это один из полюсов многополярного мира, не только политический, экономический, но и военный, цивилизационный.Когда на Западе пытаются приписать желание африканских государств приехать в нашу страну либо пропаганде, либо каким-то особо личным отношениям между главами государств, они глубоко заблуждаются. Дело в изменении глобального соотношения сил на мировой арене. Запад больше не является уникальным технологическим, политическим и военным центром, который имеет возможность оказывать решающее влияние на другие центры влияния, а это Россия, Китай, Индия, в целом страны БРИКС, в который стремятся попасть многие государства, в том числе, африканские.Нашим западным партнерам нужно просто взглянуть правде в глаза – многополярный мир уже практически состоялся. Да, он сейчас в стадии становления, и одним из полюсов этого мира будет африканский континент. У нас есть твердая убежденность, что саммит не только состоится, но и станет этапным в развитии наших отношений с африканским континентом.– Вы упомянули, что один из итоговых документов саммита коснется борьбы с терроризмом. События в России 24 июня никак не повлияли на возможность оказания услуг в сфере безопасности для африканских стран, в частности, Мали, ЦАР?– Африканские страны перед нами такие вопросы не ставили. И на уровне их участия и на качестве участия это никак не сказалось до настоящего времени. Другое дело, что наши западные партнеры пытались использовать эту ситуацию, развернув соответствующую пропаганду. Но она не возымела действия. Я убежден, что и не возымеет.– Идет ли сейчас речь о том, чтобы усилить военное присутствие РФ на африканском континенте?– А у нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств. Не раскрою большого "секрета Полишинеля", что африканские страны закупают у нас продукцию военного назначения. Но все это – не военное присутствие. Военное присутствие – это базы США на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем недавно говорило наше министерство обороны.В отношении борьбы с терроризмом тоже нужно формулировать точнее. Речь идет не только о борьбе с терроризмом в Африке, а вообще о совместной борьбе с террором, потому что он носит трансграничный характер. Да, действительно для африканского континента – это серьезная проблема, она существует во многих странах: в Сомали, странах Сахаро-Сахельского региона, где большую активность проявляют террористические организации типа ИГИЛ*, Аль-Каида* (запрещены в РФ) и другие. Эту проблему не обойти стороной и в ходе саммита "Россия-Африка".– Последние годы Франция ревностно относится к тому, что Россия наращивает сотрудничество с африканскими странами. По последним сообщениям французских СМИ, одновременно с этим Франция значительно сокращает свое военное присутствие в Африке, а Россия стремится занять ее место?– В вашем вопросе уже содержится определенная направленность, что кто-то кого-то должен заменить. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Мы в таких категориях не рассуждаем. Это не наша логика, это западная логика, которую они пытаются навязать России. Мы относимся к нашим африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как многие страны Запада – как учителя к нерадивым ученикам. Этого не должно быть в международных отношениях. Если у стран возникает необходимость в помощи со стороны России, в том числе в сфере безопасности, Россия готова оказывать эту помощь. Наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер и не направлено против третьих стран.Запад пытается повернуть все таким образом, что Россия ведет антифранцузскую политику. Это слышать смешно. Якобы Россия содействовала ослаблению позиций Франции в Африке. Это не соответствует действительности. Это Франция потеряла свои позиции в Африке из-за своей собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств. Они ее отвергают не потому, что Россия проводит политику по замещению Франции собой, а потому что Франция потеряла авторитет, влияние в этих странах, политические и экономические позиции. Это, естественно, приводит к тому, что африканские страны ищут партнеров, которые были более надежными, состоятельными не только в политическом, но и в военном отношении, которые могли бы содействовать в решении проблем безопасности, борьбе с терроризмом.Почему не хотят Францию видеть в том же Мали или других странах? Не потому, что Франция сама по себе такая страна, а потому что те декларации, которые она делала, когда она вводила свой военный контингент в Сахаро-Сахельский регион, не были реализованы и не подтверждены делами. С проблемами безопасности, с борьбой с терроризмом Франция справиться не смогла. И в этом главная причина. А не в том, что пришли русские и с помощью своих "нарративов", как любят говорить на Западе, нанесли ущерб французским интересам.Если бы они могли взглянуть трезво на то, что происходит, они бы увидели, что происходят совершенно другие процессы. Но для этого надо снять шоры с глаз и увидеть формирование новой системы международных отношений. Пока Западу это не удается. Мы абсолютно этому не рады, потому что неправильное, оторванное от действительности восприятие того, что происходит в международных отношениях, ведет к совершенно неправильным выводам. Это мы видим на примере Украины, когда говорят: чтобы идти к миру, нужно чтобы было как можно больше войны. Это искаженное восприятие действительности и, в том числе, и на африканском континенте. Если на Западе наступит отрезвление и понимание реалий, в России будут этому только рады. Пока, к сожалению, этого не видим. А видим ожесточенную и все более бесплодную борьбу против укрепления российско-африканских отношений.– Ранее стало известно, что использовавшееся в украинском конфликте западное оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами. Были ли новые случаи попадания западного оружия, предназначенного для Украины, в Африку? Насколько это общая проблема для африканских стран? И есть ли у них реальные возможности для того, чтобы самостоятельно перекрыть эти каналы контрабанды?– В чем один из главных посылов саммита? Что Россия не только исходит из принципа суверенного равенства государств, но и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. Это укрепление государственных структур, сил безопасности, возможностей для борьбы с контрабандой, наркотиками, вывозом ресурсов, от чего страдает целый ряд стран региона. Из-за того, что нет четкого государственного контроля за теми или иными регионами, террористические или экстремистские группировки используют эту ситуацию, чтобы продавать ресурсы другим странам и получать возможность для подрыва суверенитета африканских государств.Есть также деятельность транснациональных корпораций. Мне сегодня из одной африканской страны прислали ролик, где одна из западных корпораций чувствует себя просто хозяйкой на том участке, который был предоставлен этим африканским государством. Она не просто добывает там ресурсы, но даже не допускает на эту территорию представителей властей. Нужно специальное разрешение, чтобы туда попасть. Это, конечно, вопиющий случай, но он показывает то, от каких проблем страдают африканцы. Они борются за укрепление своего суверенитета. И не просто суверенитета ради самого суверенитета. Они борются за суверенитет и за его объем для того, чтобы получить возможности и ресурсы для собственного развития, чтобы это не выкачивалось на Запад, а чтобы оставалось в этих странах либо продавалось таким образом, чтобы был адекватный обмен. Потому что он, как говорил президент Демократической Республики Конго еще на первом саммите, неэквивалентный. Он приводил примеры, что ДРК получает так называемую помощь и содействие от западных стран на девять миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда. Вот вам и схема работы Запада с африканскими странами. Они этого больше не хотят. Наращивая отношения с Россией, они не делают выбор: Россия или Запад. Они развивают с нами отношения таким же образом, как с Китаем, Индией, Турцией, Европейским союзом. Их главная задача – отвечать их национальным интересам. А мы это приветствуем. Мы считаем, что это правильный путь развития, потому что мы так же смотрим на свое развитие. Нам нужно собственное суверенное национальное развитие. В этом наши взгляды совпадают с африканскими. Именно поэтому лидеры африканских стран едут в Санкт-Петербург для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, и тем самым продвигаться вперед к решению задач комплексного развития.– И все-таки, действительно ли контрабанда оружия из зоны украинского конфликта – проблема для африканских стран?– Проблема носит комплексный характер. Там есть и контрабанда людей. Людей вывозят, они потом тонут в лодках десятками, а то и сотнями, пытаясь пересечь Средиземное море. А Европа наблюдает за этим. Здесь мы возвращаемся к центральной идее: укрепление суверенитета африканских государств, укрепление контроля центральных властей над теми регионами, где сейчас хозяйничают либо откровенные бандиты, либо террористы, либо смесь и того и другого, либо люди, которые используют слабый контроль властей для обогащения, иногда прикрываясь какими-то идеологическими конструкциями.– Как вы считаете, смогут ли африканские страны в ближайшей перспективе искоренить проблему терроризма и сепаратизма, когда какие-то районы не контролируются центральными властями? Это реально?– Мы не можем и не хотим говорить за африканские страны. Это их проблема, и прогнозы в этой связи они должны делать. Это их суверенное право. Запад постоянно рассуждает о том, что должна делать Россия, что должна делать Африка. Ничего она никому не должна. Мы сами принимаем решения о том, как решать наши проблемы.Сейчас все более весомо рассуждают африканцы. Возьмите заявление нового президента Кении, господина Руто, он говорит о необходимости дедолларизации в отношениях между африканскими странами, перехода на национальные валюты, укрепления панафриканского рынка, континентальной зоны свободной торговли. Иначе говоря, все африканские страны, даже те, которые числятся в условно "западном лагере" или ориентированы на Запад, все больше начинают думать о собственном национальном развитии и о том, чтобы снять те путы, препятствия и условия, которые им выставляет Запад, и реформировать мировую финансовую систему в интересах собственного развития.– После того как Россия прекратила участие в зерновой сделке, некоторые африканские страны, например, Кения, в некоторой степени осудили это решение. Есть ли у РФ возможности обеспечить их зерном и без зерновой сделки?– Я не видел осуждения. Есть опасения, что это повлияет на ситуацию с продовольственной безопасностью. Но вы знаете, что были даны разъяснения, и пресс-секретарем президента РФ, в отношении того, что мы будем возмещать тот ущерб, который может быть нанесен, за счет предоставления нашей гуманитарной помощи зерном и удобрениями. Такая помощь уже оказывалась – были отправлены несколько партий удобрений в Малави, Кению. Думаю, у нас всегда есть возможность с нашими африканскими друзьями договориться по этим вопросам.Надо сказать, что в архитектуре деловой программы экономического форума "РФ-Африка", который пройдет 27-28 июля в рамках саммита, будут обсуждаться как раз вопросы международной продовольственной безопасности, стабильность рынка удобрений. Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы.– Поступали ли к РФ заявки от африканских стран на безвозмездную отправку зерна после озвученного президентом РФ Владимиром Путиным решения? Какие страны выразили желание получить эту помощь?– Да, безусловно, такие обращения были. Они все сведены министерством иностранных дел и отправлены в правительство. Они обрабатываются, по ним принимаются решения. Понятно, что это не может произойти одномоментно. Но они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться.– А сколько стран обратились?– Много. Ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая. Особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе. Есть очень большие проблемы, которые связаны с климатическими изменениями, с перемещением масс населения в результате конфликтов, природных явлений, например, нашествия саранчи, засух, наводнений и так далее. Продовольственная безопасность и ликвидация голода – одни из ключевых проблем африканского континента. И, как я говорил, это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита.– На какой стадии находятся переговоры Москвы и Каира о создании зернового хаба в Египте? Когда он сможет заработать в полную мощность?– Это вопрос не ко мне, а специалистам Минсельхоза. Но, как мне представляется, идея вот таких логистических коридоров и создания зерновых хабов перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых.– Обсуждается ли идея создания в одной из африканских стран хаба по перевалке российских удобрений, чтобы обеспечить бесперебойность поставок?– Конечно, это комплексная проблема. Нужно двигаться именно в этом направлении. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу.– Некоторые африканские страны, например, Алжир выразили готовность нарастить поставки газа и нефти в Европу после отказа от поставок энергоносителей из России. Может ли это помешать энергетическому сотрудничеству РФ и Африки? Или Россия готова вкладывать средства в строительство энергетической инфраструктуры в Африке, в том числе, для поставок в Европу?– Во-первых, в ходе экономического форума в рамках саммита "РФ-Африка" предусмотрен ряд панельных сессий, где будет обсуждаться как раз вопрос энергетической безопасности и участия российских компаний в развитии энергетического сектора африканских стран. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы наши компании принимали участие в развитии энергетического сектора, но при этом исходим из того, что энергетические ресурсы Африки должны прежде всего идти для ее собственного развития. Понятно, что во всех странах ситуация разная, где-то упор делается на экспорте углеводородов, где-то было бы рациональнее использовать их для внутреннего развития. Например, Экваториальная Гвинея – небольшая страна, в которой идет большая добыча углеводородов. Понятно, что для собственного развития, как бы они не старались, они этот объем не используют, а будут экспортировать. А другие крупные страны, например, Нигерия, заинтересованы как в экспорте углеводородов, так и в его использовании на внутреннем рынке, для производства электроэнергии и индустриализации.– Готовы ли российские компании выступить инвесторами в строительстве подводного магистрального газопровода Нигерия–Марокко?– Эти вопросы нужно задавать нашим компаниями. Задача министерства иностранных дел как внешнеполитического ведомства – создать благоприятные условия для сотрудничества России и государств африканского континента во всех областях.– У компаний РФ с рядом африканских стран заключены соглашения о сотрудничестве в атомной отрасли. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества российской атомной отрасли со странами Африки?– Сейчас реализуется проект строительства атомной станции "Эль-Дабаа" в Египте. Это первый атомный проект России на африканском континенте. Я уверен, что его успешная реализация состоится в ближайшие годы, а работа идет с опережением графика.Если брать российскую концепцию зеленой энергетики, она отличается от западной. На Западе еще идут споры, является ли атомная энергия "зеленой". Есть поборники этой позиции, например, Франция, есть противники, например, Германия. Западный мир расколот в этом отношении. Что касается России, то мы являемся лидером в этой области. Россия – лидер не только в дизайне атомных станций, но и в обеспечении безопасности, обучении персонала и создании необходимых условий для поставок топлива и переработки отработанного топлива.Россия – одна из немногих стран, которая предоставляет услуги по всему спектру энергетики, включая использование атомных реакторов в исследовательских целях, для производства изотопов, в том числе медицинских, для сельского хозяйства. Российская атомная промышленность – колоссальная отрасль, которая может очень много дать африканскому континенту. Сейчас "Росатом" играет очень большую роль в этом отношении. Я бы не хотел забегать вперед, но отсылаю вас к архитектуре деловой программы, и здесь есть блоки кооперации в области науки и технологий. Будет целый кластер, панельная сессия, которая называется "Атомные технологии для развития Африки", которую как раз организует "Росатом". Я уверен, что туда придет очень много народа, потому что Россия сегодня предлагает широчайший спектр областей сотрудничества в атомной отрасли.– Может ли быть решение об открытии новых российских посольств в африканских странах быть приурочено к саммиту "Россия-Африка"?– Может быть, они будут открыты вне временных рамок саммита, но соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты.– Какие это могут быть страны?– Я пока не буду об этом говорить.– А о каком количестве новых посольств идет речь?– Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах. К сожалению, в девяностые годы были приняты не вполне разумные решения закрыть некоторые посольства в Африке, что объясняли тяжелой экономической ситуацией. Эту ситуацию надо выправлять. Но это будет длительный процесс.– В четырех школах Москвы начнут изучать африканские языки. Это пилотная программа или планируется ее расширять?– Планируется. У нас есть Институт стран Азии и Африки, где преподаются африканские языки. Есть МГИМО, где они раньше много преподавались, и где сейчас идет пересмотр отношения к африканским языкам. Есть новый Институт Востоковедения и Африканистики на базе петербургского отделения Высшей школы экономики. Там тоже будут преподаваться африканские языки. Это правильный путь. Сейчас начался процесс отказа от колониальных языков. Многие страны просто не хотят на них говорить, потому что они считают, что английский или французский – не только навязанные языки, но и чуждые им ментальность и культура. Никто не против них, но не в качестве замены родному языку. Это наши соседи на Украине и в Прибалтике хотят заменить даже родной язык, например, английским. Но ведь обогащение происходит не за счет уничтожения, а за счет развития, присоединения. Чем больше языков вы знаете, тем больше культурных дверей вы открываете. А когда вы знаете только один язык, одну культуру, это сужает диапазон восприятия.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230722/kosachev-1885640671.html

https://ria.ru/20230703/sammit-1881840588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/rf-afrika-1885577643.html

https://ria.ru/20230716/eritreya-1884379112.html

https://ria.ru/20230721/pereprodazha-1885551811.html

https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, африка, олег озеров, африканский союз, мвф