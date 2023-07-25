https://ria.ru/20230725/ukrainy-1886140190.html

Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор

Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор - РИА Новости, 25.07.2023

Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:35

2023-07-25T12:35

2023-07-25T12:35

специальная военная операция на украине

украина

сергей цеков

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное руководство Украины, заявил, что им никогда "не отмыться от клейма преступников". Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что за 9 лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше 3 тысяч уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений и сотрудников силовых структур. "Им никогда не отмыться от клейма преступников. Нам хорошо известны преступления и зверства киевского режима и их боевиков", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, работа Следственного комитета РФ в этой части очень важна, так как позволит украинскому народу понять, кто стоит во главе Украины.

https://ria.ru/20230703/prestupleniya-1881948156.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сергей цеков, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), донбасс