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Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор
Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор - РИА Новости, 25.07.2023
Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:35
2023-07-25T12:35
2023-07-25T12:35
специальная военная операция на украине
украина
сергей цеков
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное руководство Украины, заявил, что им никогда "не отмыться от клейма преступников". Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что за 9 лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше 3 тысяч уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений и сотрудников силовых структур. "Им никогда не отмыться от клейма преступников. Нам хорошо известны преступления и зверства киевского режима и их боевиков", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, работа Следственного комитета РФ в этой части очень важна, так как позволит украинскому народу понять, кто стоит во главе Украины.
https://ria.ru/20230703/prestupleniya-1881948156.html
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украина, сергей цеков, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Донбасс
Властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников, заявил сенатор
Сенатор от Крыма Цеков: властям Украины никогда не отмыться от клейма преступников