https://ria.ru/20230725/ukraina-1886100628.html

Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство

Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство - РИА Новости, 25.07.2023

Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство

Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:17

2023-07-25T10:17

2023-07-25T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сергей цеков

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. "После прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, как показало время, государство Украина не может существовать при "любви к Западу". "Прозападный курс и ориентиры стали роковыми для Украины. Если бы власти Украины избрали в 1991 году курс на сближение с Россией, то сейчас их страна была бы успешным и развивающимся государством", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр