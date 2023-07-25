https://ria.ru/20230725/ukraina-1886100628.html
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство - РИА Новости, 25.07.2023
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство
Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:17
2023-07-25T10:17
2023-07-25T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей цеков
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. "После прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, как показало время, государство Украина не может существовать при "любви к Западу". "Прозападный курс и ориентиры стали роковыми для Украины. Если бы власти Украины избрали в 1991 году курс на сближение с Россией, то сейчас их страна была бы успешным и развивающимся государством", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство
Сенатор Цеков считает, что по окончании СВО на обломках Украины появится новое государство