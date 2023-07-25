Рейтинг@Mail.ru
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886100628.html
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство - РИА Новости, 25.07.2023
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство
Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:17
2023-07-25T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей цеков
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство. "После прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, как показало время, государство Украина не может существовать при "любви к Западу". "Прозападный курс и ориентиры стали роковыми для Украины. Если бы власти Украины избрали в 1991 году курс на сближение с Россией, то сейчас их страна была бы успешным и развивающимся государством", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_f2744492fde795de04551d6e8968923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор заявил, что на обломках Украины появится новое государство

Сенатор Цеков считает, что по окончании СВО на обломках Украины появится новое государство

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что на обломках Украины появится новое государство.
"После прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, как показало время, государство Украина не может существовать при "любви к Западу". "Прозападный курс и ориентиры стали роковыми для Украины. Если бы власти Украины избрали в 1991 году курс на сближение с Россией, то сейчас их страна была бы успешным и развивающимся государством", - сказал сенатор.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
"Ради чего это все?" Киевский историк раскрыл смысл существования Украины
15 января, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ЦековСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала