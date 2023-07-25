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Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине

Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине - РИА Новости, 25.07.2023

Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:08

специальная военная операция на украине

леонид ивлев

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное руководство Украины, предложил созвать трибунал и провести его в Крыму. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что за 9 лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше 3 тысяч уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений и сотрудников силовых структур. "Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, украинские власти должны обязательно ответить за все свои преступления, в том числе за энергетическую, водную блокады Крыма и взрывы на Крымском мосту.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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леонид ивлев, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, донбасс