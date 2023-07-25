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Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 25.07.2023 (обновлено: 12:08 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/tribunal-1886125981.html
Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине
Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:03
2023-07-25T12:08
специальная военная операция на украине
леонид ивлев
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное руководство Украины, предложил созвать трибунал и провести его в Крыму. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что за 9 лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше 3 тысяч уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений и сотрудников силовых структур. "Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, украинские власти должны обязательно ответить за все свои преступления, в том числе за энергетическую, водную блокады Крыма и взрывы на Крымском мосту.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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леонид ивлев, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Леонид Ивлев, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Донбасс
Депутат Госдумы предложил созвать трибунал по Украине

Депутат Ивлев предложил по материалам СК созвать и провести трибунал по Украине в Крыму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление главы СК РФ о возбужденных делах на политическое и военное руководство Украины, предложил созвать трибунал и провести его в Крыму.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что за 9 лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили свыше 3 тысяч уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, участников националистических объединений и сотрудников силовых структур.
"Уголовные дела, возбужденные Следственным комитетом, о преступлениях в Донбассе, Крыму и других российских регионах должны лечь в основу для проведения трибунала над представителями военного и политического руководства Украины. Эта тема весьма актуальна. Считаю, что трибунал должен пройти в Крыму", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, украинские власти должны обязательно ответить за все свои преступления, в том числе за энергетическую, водную блокады Крыма и взрывы на Крымском мосту.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ИвлевАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияДонбасс
 
 
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