https://ria.ru/20230725/terakt-1886088720.html
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения - РИА Новости, 25.07.2023
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) - фигурантка уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:04
2023-07-25T09:04
2023-07-25T11:43
россия
украина
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
александр бастрыкин
юрий денисов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) - фигурантка уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарской, пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Удивительно и то, как прослеживается циничность и жестокость в поступках приспешников киевского режима: Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что сейчас следствие продолжает устанавливать иных соучастников Треповой, помимо гражданина Украины Юрия Денисова и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". *Запрещенная экстремистская организация-иноагентЧитайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, александр бастрыкин, юрий денисов, следственный комитет россии (ск рф), фсб, взрыв в кафе в петербурге
Россия, Украина, Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Александр Бастрыкин, Юрий Денисов, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ, Взрыв в кафе в Петербурге
СК: Трепова утверждала, что якобы не знала о подготовке покушения
Бастрыкин: Трепова говорила, что якобы не знала о бомбе в статуэтке для Татарского
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) - фигурантка уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарской, пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Удивительно и то, как прослеживается циничность и жестокость в поступках приспешников киевского режима: Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что сейчас следствие продолжает устанавливать иных соучастников Треповой, помимо гражданина Украины Юрия Денисова
и проживающего на Украине журналиста Романа Попкова.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
- взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ
сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Пострадавшие в теракте в кафе в Петербурге получили единовременные выплаты