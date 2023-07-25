Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю
Вершинин: Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Россия будет внимательно следить за итогами созванного совета Украина-НАТО, главной темой которого заявлена доставка украинского зерна по Черному морю, заявил российским журналистам замглавы Сергей Вершинин.
"Мы знаем, что существует план созыва совета Украина-НАТО 26 июля. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться события", - заявил Вершинин на полях встречи по продовольствию в Риме.
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"Что касается возможности опосредованного участия НАТО в силовых акциях в регионе Черного моря, мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти о опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии НАТО в блокаде российских портов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина-НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях. Позднее глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску сообщила, что заседание совета для обсуждения доставки украинских зерновых через Черное море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей.