Рейтинг@Mail.ru
Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/sovet-1886090898.html
Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю
Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю - РИА Новости, 25.07.2023
Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю
Россия будет внимательно следить за итогами созванного совета Украина-НАТО, главной темой которого заявлена доставка украинского зерна по Черному морю, заявил... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:18
2023-07-25T09:18
в мире
черное море
россия
сергей вершинин
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Россия будет внимательно следить за итогами созванного совета Украина-НАТО, главной темой которого заявлена доставка украинского зерна по Черному морю, заявил российским журналистам замглавы Сергей Вершинин. "Мы знаем, что существует план созыва совета Украина-НАТО 26 июля. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться события", - заявил Вершинин на полях встречи по продовольствию в Риме. "Что касается возможности опосредованного участия НАТО в силовых акциях в регионе Черного моря, мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти о опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии НАТО в блокаде российских портов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина-НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях. Позднее глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску сообщила, что заседание совета для обсуждения доставки украинских зерновых через Черное море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html
черное море
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, россия, сергей вершинин, нато, украина
В мире, Черное море, Россия, Сергей Вершинин, НАТО, Украина
Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю

Вершинин: Россия будет следить за итогами Совета Украина – НАТО по Черному морю

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Россия будет внимательно следить за итогами созванного совета Украина-НАТО, главной темой которого заявлена доставка украинского зерна по Черному морю, заявил российским журналистам замглавы Сергей Вершинин.
"Мы знаем, что существует план созыва совета Украина-НАТО 26 июля. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться события", - заявил Вершинин на полях встречи по продовольствию в Риме.
«
"Что касается возможности опосредованного участия НАТО в силовых акциях в регионе Черного моря, мы считаем, что натовская сторона не опосредованно, а открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией и является непосредственным участником этих действий. Здесь речь может пойти о опасном расширении вовлеченности НАТО в действия, которые разгоняют региональную напряженность. Мы считаем эти вещи недопустимыми", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии НАТО в блокаде российских портов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина-НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях. Позднее глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску сообщила, что заседание совета для обсуждения доставки украинских зерновых через Черное море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ
Вчера, 18:05
 
В миреЧерное мореРоссияСергей ВершининНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала