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Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:37
2023-07-25T12:37
2023-07-25T13:41
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. В принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, госдума рф
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Госдума РФ
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей
ГД приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте