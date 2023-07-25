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Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 25.07.2023
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12:37 25.07.2023 (обновлено: 13:41 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/shtrafy-1886140692.html
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей - РИА Новости, 25.07.2023
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей
Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:37
2023-07-25T13:41
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей. В принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, госдума рф
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Госдума РФ
Госдума приняла закон о штрафах за переход железнодорожных путей

ГД приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах.
Изменения предполагается внести в КоАП. Ко второму чтению комитет одобрил поправки, которые подготовил депутат Госдумы Отари Аршба. В соответствии с нововведениями, предполагается увеличить штраф со 100 до 500 рублей, при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.
В принятых вместе с законопроектом поправках отмечается, что нарушитель привлекается к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места осуществленного перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.
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