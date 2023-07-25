https://ria.ru/20230725/sdelka-1886239693.html

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку по телефону

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку по телефону - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле допустили, что Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку по телефону

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган часто общаются по телефону, во время этих бесед они могут затронуть и вопросы зерновой сделки, как и во... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:35

2023-07-25T18:35

2023-07-25T18:35

россия

турция

владимир путин

юрий ушаков

зерновая сделка

экономика

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган часто общаются по телефону, во время этих бесед они могут затронуть и вопросы зерновой сделки, как и во время возможного визита российского лидера в Турцию, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. "Перспектива (визита Путина в Турцию - ред.) имеется, и то, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то мне кажется, это вполне естественно", - сказал Ушаков журналистам. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/suda-1885552386.html

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турция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, владимир путин, юрий ушаков, зерновая сделка, экономика, реджеп тайип эрдоган