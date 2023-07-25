https://ria.ru/20230725/sammit-1886232189.html
Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков
Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков - РИА Новости, 25.07.2023
Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков
РФ придает большое значение второму саммиту "Россия - Африка" и надеется, что он пройдет успешно, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:07
2023-07-25T18:07
2023-07-25T18:08
россия
москва
санкт-петербург
юрий ушаков
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ придает большое значение второму саммиту "Россия - Африка" и надеется, что он пройдет успешно, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. "Мы придаем очень большое значение этому саммиту, и надеемся, что он будет успешным", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что к саммиту готовились "упорно, настойчиво". "Это трудное мероприятие, особенно в силу сложившихся обстоятельств. На данном этапе есть надежда, что всё получится неплохо, и само авторитетное присутствие африканцев этому подтверждение", - добавил Ушаков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
https://ria.ru/20230725/sammit-1886230083.html
https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, юрий ушаков, в мире, форум "россия — африка"
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, В мире, Форум "Россия — Африка"
Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ придает большое значение второму саммиту "Россия - Африка" и надеется, что он пройдет успешно, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы придаем очень большое значение этому саммиту, и надеемся, что он будет успешным", - сказал Ушаков журналистам.
Участников саммита "Россия — Африка" пригласили на парад ВМФ
Он отметил, что к саммиту готовились "упорно, настойчиво".
"Это трудное мероприятие, особенно в силу сложившихся обстоятельств. На данном этапе есть надежда, что всё получится неплохо, и само авторитетное присутствие африканцев этому подтверждение", - добавил Ушаков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи
в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.
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