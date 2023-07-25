https://ria.ru/20230725/sammit-1886232189.html

Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков

Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков - РИА Новости, 25.07.2023

Москва придает большое значение саммиту "Россия — Африка", заявил Ушаков

РФ придает большое значение второму саммиту "Россия - Африка" и надеется, что он пройдет успешно, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:07

2023-07-25T18:08

россия

москва

санкт-петербург

юрий ушаков

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. РФ придает большое значение второму саммиту "Россия - Африка" и надеется, что он пройдет успешно, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. "Мы придаем очень большое значение этому саммиту, и надеемся, что он будет успешным", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что к саммиту готовились "упорно, настойчиво". "Это трудное мероприятие, особенно в силу сложившихся обстоятельств. На данном этапе есть надежда, что всё получится неплохо, и само авторитетное присутствие африканцев этому подтверждение", - добавил Ушаков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия - Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений африканского континента.

https://ria.ru/20230725/sammit-1886230083.html

https://ria.ru/20230725/putin-1886149308.html

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Ольга Маркова

россия, москва, санкт-петербург, юрий ушаков, в мире, форум "россия — африка"