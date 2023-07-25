https://ria.ru/20230725/sammit-1886231419.html
На полях саммита "Россия — Африка" проведут около 50 круглых столов
На полях саммита "Россия — Африка" проведут около 50 круглых столов - РИА Новости, 25.07.2023
На полях саммита "Россия — Африка" проведут около 50 круглых столов
На полях саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, запланировано порядка 50 круглых столов и семинаров, будут подписываться... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:06
2023-07-25T18:06
2023-07-25T18:06
экономика
санкт-петербург
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На полях саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, запланировано порядка 50 круглых столов и семинаров, будут подписываться различные документы, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Да, это всё прорабатывается. Я просто не могу назвать конкретно эти договоренности, но там чуть ли не 50 будет круглых столов и различного рода семинаров по самым различным направлениям российско-африканского сотрудничества. И, естественно, будут подписаны соответствующие протоколы и документы. Просто я заранее не могу сказать, конкретно какие", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, планируется ли в рамках саммита заключение каких-либо контрактов в сфере энергетики. Он отметил, что к саммиту по традиции приурочено проведение Экономического и гуманитарного форума, который соберет руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур и гражданского общества. На форум также приглашен большой пул российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы и страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика. Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также реализация крупных совместных проектов, в том числе в области атомных технологий, нефтегазовой, транспортной и банковской отраслей. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, санкт-петербург, юрий ушаков
Экономика, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков
На полях саммита "Россия — Африка" проведут около 50 круглых столов
Ушаков: на полях саммита "Россия — Африка" планируют провести около 50 круглых столов
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На полях саммита "Россия - Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, запланировано порядка 50 круглых столов и семинаров, будут подписываться различные документы, в том числе по реализации крупных совместных проектов в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Да, это всё прорабатывается. Я просто не могу назвать конкретно эти договоренности, но там чуть ли не 50 будет круглых столов и различного рода семинаров по самым различным направлениям российско-африканского сотрудничества. И, естественно, будут подписаны соответствующие протоколы и документы. Просто я заранее не могу сказать, конкретно какие", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, планируется ли в рамках саммита заключение каких-либо контрактов в сфере энергетики.
Он отметил, что к саммиту по традиции приурочено проведение Экономического и гуманитарного форума, который соберет руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур и гражданского общества. На форум также приглашен большой пул российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы и страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика. Будут вестись дискуссии по расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной, энергетической, информационной и других сегментов безопасности, образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также реализация крупных совместных проектов, в том числе в области атомных технологий, нефтегазовой, транспортной и банковской отраслей.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"