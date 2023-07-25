https://ria.ru/20230725/sammit-1886229951.html
Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"
Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 25.07.2023
Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"
Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:03
2023-07-25T18:03
2023-07-25T18:03
россия
санкт-петербург
африка
юрий ушаков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит "Россия - Африка" лидеров африканских государств, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он сообщил, что 27 июля вечером в преддверии саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге состоится церемония официальной встречи делегации африканских стран, совместное фотографирование и торжественный прием для делегаций от имени президента РФ. "А 28 июля после завершения саммита мы проведем рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике. То есть продолжение будет дискуссии, которая состоялась в прошлом месяце в Петербурге, и будет продолжен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса в связи с соответствующей инициативой ряда африканских стран", - сказал Ушаков. "Помимо этого, естественно, будут многочисленные двусторонние встречи. Наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств, двусторонние врстечи мы предусматриваем", - уточнил он. В саммите планируют принят участие 17 глав государств из Африки.
https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html
россия
санкт-петербург
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, африка, юрий ушаков, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Африка, Юрий Ушаков, В мире
Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"
Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит "Россия - Африка" лидеров африканских государств, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он сообщил, что 27 июля вечером в преддверии саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
состоится церемония официальной встречи делегации африканских стран, совместное фотографирование и торжественный прием для делегаций от имени президента РФ.
"А 28 июля после завершения саммита мы проведем рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике. То есть продолжение будет дискуссии, которая состоялась в прошлом месяце в Петербурге, и будет продолжен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса в связи с соответствующей инициативой ряда африканских стран", - сказал Ушаков.
"Помимо этого, естественно, будут многочисленные двусторонние встречи. Наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств, двусторонние врстечи мы предусматриваем", - уточнил он.
В саммите планируют принят участие 17 глав государств из Африки
.
У России появился неожиданный союзник — и, возможно, новый курорт