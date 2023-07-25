https://ria.ru/20230725/sammit-1886229951.html

Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"

Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 25.07.2023

Путин планирует встретиться с каждым лидером на саммите "Россия — Африка"

Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:03

2023-07-25T18:03

2023-07-25T18:03

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санкт-петербург

африка

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Путин 28 июля примет участие в рабочем обеде для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике и планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит "Россия - Африка" лидеров африканских государств, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он сообщил, что 27 июля вечером в преддверии саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге состоится церемония официальной встречи делегации африканских стран, совместное фотографирование и торжественный прием для делегаций от имени президента РФ. "А 28 июля после завершения саммита мы проведем рабочий обед для группы лидеров африканских государств по украинской проблематике. То есть продолжение будет дискуссии, которая состоялась в прошлом месяце в Петербурге, и будет продолжен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса в связи с соответствующей инициативой ряда африканских стран", - сказал Ушаков. "Помимо этого, естественно, будут многочисленные двусторонние встречи. Наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств, двусторонние врстечи мы предусматриваем", - уточнил он. В саммите планируют принят участие 17 глав государств из Африки.

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

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россия, санкт-петербург, африка, юрий ушаков, в мире