https://ria.ru/20230725/sammit-1886084194.html

Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий

Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий - РИА Новости, 25.07.2023

Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий

Участники саммита "Россия — Африка" примут ряд документов, в том числе план совместных действий, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:26

2023-07-25T08:26

2023-07-25T11:07

россия

олег озеров

африка

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Участники саммита "Россия — Африка" примут ряд документов, в том числе план совместных действий, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия — Африка" Олег Озеров."Это общеполитическая декларация, план совместных действий на перспективу 2023-2026 годов и три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности", — сказал дипломат.В МИД рассчитывают, что эти документы станут платформой для совместных действий по созданию новой конфигурации международных отношений, основанной на равноправии, многополярном мире, а не "одностороннем диктате". Кроме того, Москва на саммите предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения зерновой сделки, добавил Озеров. Он уточнил, что планируется дискуссия по вопросам международной продовольственной безопасности и стабильности рынка удобрений."Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы", — добавил дипломат.Он напомнил, что Россия уже направила несколько партий удобрений в страны Африки, в том числе в Малави и Кению.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230725/zerno-1886078816.html

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россия, олег озеров, африка, санкт-петербург, в мире