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Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий - РИА Новости, 25.07.2023
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08:26 25.07.2023 (обновлено: 11:07 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sammit-1886084194.html
Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий
Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий - РИА Новости, 25.07.2023
Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий
Участники саммита "Россия — Африка" примут ряд документов, в том числе план совместных действий, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:26
2023-07-25T11:07
россия
олег озеров
африка
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Участники саммита "Россия — Африка" примут ряд документов, в том числе план совместных действий, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия — Африка" Олег Озеров.&quot;Это общеполитическая декларация, план совместных действий на перспективу 2023-2026 годов и три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности&quot;, — сказал дипломат.В МИД рассчитывают, что эти документы станут платформой для совместных действий по созданию новой конфигурации международных отношений, основанной на равноправии, многополярном мире, а не "одностороннем диктате". Кроме того, Москва на саммите предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения зерновой сделки, добавил Озеров. Он уточнил, что планируется дискуссия по вопросам международной продовольственной безопасности и стабильности рынка удобрений."Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы", — добавил дипломат.Он напомнил, что Россия уже направила несколько партий удобрений в страны Африки, в том числе в Малави и Кению.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
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россия, олег озеров, африка, санкт-петербург, в мире
Россия, Олег Озеров, Африка, Санкт-Петербург, В мире
Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий

Дипломат Озеров: лидеры России и стран Африки подпишут план совместных действий на саммите

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия — Африка"
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Участники экономического форума "Россия — Африка". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Участники саммита "Россия — Африка" примут ряд документов, в том числе план совместных действий, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнерства "Россия — Африка" Олег Озеров.
«

"Это общеполитическая декларация, план совместных действий на перспективу 2023-2026 годов и три секторальных документа, которые касаются борьбы с терроризмом, неразмещения оружия в космосе и международной информационной безопасности", — сказал дипломат.

В МИД рассчитывают, что эти документы станут платформой для совместных действий по созданию новой конфигурации международных отношений, основанной на равноправии, многополярном мире, а не "одностороннем диктате".
Кроме того, Москва на саммите предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения зерновой сделки, добавил Озеров. Он уточнил, что планируется дискуссия по вопросам международной продовольственной безопасности и стабильности рынка удобрений.
"Естественно, это будет не только обсуждение, но обсуждение с предложением решения для африканских государств с тем, чтобы они уехали из Санкт-Петербурга с ясным пониманием того, как будут решаться эти проблемы", — добавил дипломат.
Он напомнил, что Россия уже направила несколько партий удобрений в страны Африки, в том числе в Малави и Кению.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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