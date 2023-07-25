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МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей - РИА Новости, 25.07.2023
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08:10 25.07.2023 (обновлено: 09:22 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/sammit-1886082869.html
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей - РИА Новости, 25.07.2023
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:10
2023-07-25T09:22
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
олег озеров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров."Таких документов готовится очень много. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей", – сказал Озеров.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, олег озеров, санкт-петербург
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Олег Озеров, Санкт-Петербург
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей

МИД: на саммите "Россия — Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
"Таких документов готовится очень много. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей", – сказал Озеров.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна
07:10
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаОлег ОзеровСанкт-Петербург
 
 
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