https://ria.ru/20230725/sammit-1886082869.html
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей - РИА Новости, 25.07.2023
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:10
2023-07-25T08:10
2023-07-25T09:22
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
олег озеров
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров."Таких документов готовится очень много. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей", – сказал Озеров.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, олег озеров, санкт-петербург
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Олег Озеров, Санкт-Петербург
МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей
МИД: на саммите "Россия — Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов