https://ria.ru/20230725/sammit-1886082869.html

МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей

МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей - РИА Новости, 25.07.2023

МИД: на саммите "Россия — Африка" примут солидный пакет договоренностей

В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:10

2023-07-25T08:10

2023-07-25T09:22

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

олег озеров

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В ходе саммита "Россия-Африка" будут подписаны десятки двусторонних документов, готовится большой пакет договоренностей, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров."Таких документов готовится очень много. Их будут десятки. Каждое ведомство сейчас по своей линии готовит принятие этих документов. Мы рассчитываем, что будет очень солидный пакет договоренностей", – сказал Озеров.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, олег озеров, санкт-петербург