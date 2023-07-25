https://ria.ru/20230725/rodos-1886175979.html
Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары
Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары - РИА Новости, 25.07.2023
Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары
Британские туристы стремятся попасть в Грецию, несмотря на бушующие там пожары, даже пилот EasyJet, лично поговоривший со своими пассажирами, не смог отговорить РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:25
2023-07-25T15:25
2023-07-25T15:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
родос
греция
easyjet
пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747000763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ef876a13f8cc93afc841b83c800b10f.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Британские туристы стремятся попасть в Грецию, несмотря на бушующие там пожары, даже пилот EasyJet, лично поговоривший со своими пассажирами, не смог отговорить путешественников, сообщает Daily Mail.По данным издания, 10 тысяч британцев находятся на греческом острове, и 30 тысяч должны прибыть туда в ближайшие недели. Многие туристы, несмотря на опасность, готовы отправиться на отдых.Туристам гарантируется компенсация стоимости путевки только в том случае, если правительство рекомендует воздержаться от поездок.Пилот самолета EasyJet, чей рейс отправлялся из лондонского аэропорта Gatwick на Родос, сказал пассажирам, что лететь туда, пока бушуют лесные пожары, – "ужасная идея". На отдых отправлялись 37 человек, в том числе маленький ребенок."Этот рейс выполняется в экстренном порядке. Обратными вылетами теперь управляют военные. Если вы хотите отказаться от поездки, вы можете это сделать. Если вы отправляетесь на отдых, то искренне скажу – это очень плохая идея", – заявил он.Однако лишь восемь пассажиров решили прислушаться к совету и отказаться от полета.Напомним, пожар на греческом Родосе начался в середине месяца в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний путешественников около восьми тысяч, сообщали местные власти.
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
родос
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747000763_343:0:1783:1080_1920x0_80_0_0_36d577809e0c64fa392dbc7559062b57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, родос, греция, easyjet, пожары
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Родос, Греция, EasyJet, пожары
Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары
Пилот EasyJet не смог отговорить своих пассажиров от поездки на охваченный пожарами Родос
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Британские туристы стремятся попасть в Грецию, несмотря на бушующие
там пожары, даже пилот EasyJet, лично поговоривший со своими пассажирами, не смог отговорить путешественников, сообщает
Daily Mail.
По данным издания, 10 тысяч британцев находятся на греческом острове, и 30 тысяч должны прибыть туда в ближайшие недели. Многие туристы, несмотря на опасность, готовы отправиться на отдых.
Туристам гарантируется компенсация стоимости путевки только в том случае, если правительство рекомендует воздержаться от поездок.
Пилот самолета EasyJet, чей рейс отправлялся из лондонского аэропорта Gatwick на Родос, сказал пассажирам, что лететь туда, пока бушуют лесные пожары, – "ужасная идея". На отдых отправлялись 37 человек, в том числе маленький ребенок.
"Этот рейс выполняется в экстренном порядке. Обратными вылетами теперь управляют военные. Если вы хотите отказаться от поездки, вы можете это сделать. Если вы отправляетесь на отдых, то искренне скажу – это очень плохая идея", – заявил он.
Однако лишь восемь пассажиров решили прислушаться к совету и отказаться от полета.
Напомним, пожар на греческом Родосе
начался в середине месяца в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний путешественников около восьми тысяч, сообщали местные власти.
Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян