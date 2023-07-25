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Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары

Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары - РИА Новости, 25.07.2023

Британские туристы продолжают летать на Родос, несмотря на пожары

Британские туристы стремятся попасть в Грецию, несмотря на бушующие там пожары, даже пилот EasyJet, лично поговоривший со своими пассажирами, не смог отговорить РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:25

2023-07-25T15:25

2023-07-25T15:25

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Британские туристы стремятся попасть в Грецию, несмотря на бушующие там пожары, даже пилот EasyJet, лично поговоривший со своими пассажирами, не смог отговорить путешественников, сообщает Daily Mail.По данным издания, 10 тысяч британцев находятся на греческом острове, и 30 тысяч должны прибыть туда в ближайшие недели. Многие туристы, несмотря на опасность, готовы отправиться на отдых.Туристам гарантируется компенсация стоимости путевки только в том случае, если правительство рекомендует воздержаться от поездок.Пилот самолета EasyJet, чей рейс отправлялся из лондонского аэропорта Gatwick на Родос, сказал пассажирам, что лететь туда, пока бушуют лесные пожары, – "ужасная идея". На отдых отправлялись 37 человек, в том числе маленький ребенок."Этот рейс выполняется в экстренном порядке. Обратными вылетами теперь управляют военные. Если вы хотите отказаться от поездки, вы можете это сделать. Если вы отправляетесь на отдых, то искренне скажу – это очень плохая идея", – заявил он.Однако лишь восемь пассажиров решили прислушаться к совету и отказаться от полета.Напомним, пожар на греческом Родосе начался в середине месяца в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний путешественников около восьми тысяч, сообщали местные власти.

https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, родос, греция, easyjet, пожары