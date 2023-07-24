https://ria.ru/20230724/gretsiya-1886016373.html
В Греции на Родосе и Корфу снова эвакуируют жителей и туристов
В Греции на Родосе и Корфу снова эвакуируют жителей и туристов - РИА Новости, 24.07.2023
В Греции на Родосе и Корфу снова эвакуируют жителей и туристов
На Родосе власти направили по номеру экстренных служб уведомления об эвакуации жителей еще четырех населенных пунктов из-за пожаров, сообщил греческий телеканал РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:09
2023-07-24T18:09
2023-07-24T18:09
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АФИНЫ, 24 июл – РИА Новости. На Родосе власти направили по номеру экстренных служб уведомления об эвакуации жителей еще четырех населенных пунктов из-за пожаров, сообщил греческий телеканал ERT. "Жители получили сообщение об эвакуации сел Малона, Массари, Геннадион и Вати. В этом районе дуют очень сильные ветры, и их направление постоянно меняется", – сообщил телеканал. Это их повторная эвакуация за последние дня. Жителям Массари и Малоны рекомендовали направиться в Архангелос, тем, кто обитает в Геннадион и Вати, – в Киотари, где фронт огня был два дня назад. Помимо этого, более 2500 туристов были эвакуированы из районов северо-восточной части греческого острова Корфу из-за пожара, вспыхнувшего во второй половине дня в воскресенье.Ранее вновь разгорелся пожар в Асклипио, где огонь прошел во дворы домов, сообщил телеканал. Ранее греческое государственное телевидение ERT сообщало, что на Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции. Пожар на Родосе начался во вторник в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, родос, греция, корфу
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Родос, Греция, Корфу
В Греции на Родосе и Корфу снова эвакуируют жителей и туристов
В Греции на Родосе и Корфу снова эвакуируют жителей и туристов из-за пожаров
АФИНЫ, 24 июл – РИА Новости. На Родосе власти направили по номеру экстренных служб уведомления об эвакуации жителей еще четырех населенных пунктов из-за пожаров, сообщил греческий телеканал ERT.
"Жители получили сообщение об эвакуации сел Малона, Массари, Геннадион и Вати. В этом районе дуют очень сильные ветры, и их направление постоянно меняется", – сообщил телеканал. Это их повторная эвакуация за последние дня.
Жителям Массари и Малоны рекомендовали направиться в Архангелос, тем, кто обитает в Геннадион и Вати, – в Киотари, где фронт огня был два дня назад.
Помимо этого, более 2500 туристов были эвакуированы из районов северо-восточной части греческого острова Корфу из-за пожара, вспыхнувшего во второй половине дня в воскресенье.
Ранее вновь разгорелся пожар в Асклипио, где огонь прошел во дворы домов, сообщил телеканал.
Ранее греческое государственное телевидение ERT сообщало, что на Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции. Пожар на Родосе начался во вторник в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.
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