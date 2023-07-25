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Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ranenie-1886277692.html
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом подтвердил, что бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, пострадал в ходе боевых действий на Украине, а... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:39
2023-07-25T23:39
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
карин жан-пьер
тревор рид
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, пострадал в ходе боевых действий на Украине, а также повторил озвученный ранее госдепом тезис, что Рид не действовал от имени американского правительства. "Мы осведомлены об этом, однако с самого начала войны мы давали четко понять, что американские граждане, отправляющиеся на Украину, сталкиваются с серьезными рисками", - заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что Рид "не был вовлечен ни в какие действия от имени правительства США". "Как я уже говорила, мы чрезвычайно настойчиво призывали наших сограждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях в этой стране", - добавила Жан-Пьер. По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.
https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html
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сша, в мире, украина, россия, карин жан-пьер, тревор рид, виктор бут
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Карин Жан-Пьер, Тревор Рид, Виктор Бут
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине

Белый дом: раненный на Украине американец Рид действовал не от имени властей США

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАмериканский студент Тревор Рид
Американский студент Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Американский студент Тревор Рид. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, пострадал в ходе боевых действий на Украине, а также повторил озвученный ранее госдепом тезис, что Рид не действовал от имени американского правительства.
"Мы осведомлены об этом, однако с самого начала войны мы давали четко понять, что американские граждане, отправляющиеся на Украину, сталкиваются с серьезными рисками", - заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
При этом она подчеркнула, что Рид "не был вовлечен ни в какие действия от имени правительства США". "Как я уже говорила, мы чрезвычайно настойчиво призывали наших сограждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях в этой стране", - добавила Жан-Пьер.
По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаРоссияКарин Жан-ПьерТревор РидВиктор Бут
 
 
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