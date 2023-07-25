https://ria.ru/20230725/ranenie-1886277692.html
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине - РИА Новости, 25.07.2023
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом подтвердил, что бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, пострадал в ходе боевых действий на Украине, а... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:39
2023-07-25T23:39
2023-07-25T23:39
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
карин жан-пьер
тревор рид
виктор бут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_587ece02c6a0ab551c02171d804339f8.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что бывший американский морпех Тревор Рид, освобожденный в рамках обмена пленными с РФ, пострадал в ходе боевых действий на Украине, а также повторил озвученный ранее госдепом тезис, что Рид не действовал от имени американского правительства. "Мы осведомлены об этом, однако с самого начала войны мы давали четко понять, что американские граждане, отправляющиеся на Украину, сталкиваются с серьезными рисками", - заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что Рид "не был вовлечен ни в какие действия от имени правительства США". "Как я уже говорила, мы чрезвычайно настойчиво призывали наших сограждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях в этой стране", - добавила Жан-Пьер. По данным американских СМИ, Рид после возвращения в США самовольно отправился на Украину, а ранение получил, подорвавшись на пехотной мине около двух недель назад. Из киевской больницы его эвакуировали на лечение в Германию. В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, затем вывезли в США.
https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738965480_67:0:867:600_1920x0_80_0_0_495baadd7f5b7f00d47b40550cb91e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, россия, карин жан-пьер, тревор рид, виктор бут
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Карин Жан-Пьер, Тревор Рид, Виктор Бут
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом: раненный на Украине американец Рид действовал не от имени властей США