https://ria.ru/20230725/putin-1886240088.html

Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20

Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 25.07.2023

Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20

Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, пока неясен, приглашение получено, визит не исключается, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:36

2023-07-25T18:36

2023-07-25T18:43

владимир путин

большая двадцатка

брикс

санкт-петербург

индия

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, пока неясен, приглашение получено, визит не исключается, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили"- сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможном формате участия президента РФ в саммите. На уточняющий вопрос, не исключает ли российская сторона визит, он ответил утвердительно. "Не исключаем, конечно", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что в ситуации с саммитом БРИКС, в котором Путин примет участие по видеосвязи, "есть четкая договорённость Путина с президентом ЮАР" об участии именно в таком формате. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230725/kitay-1886238799.html

https://ria.ru/20230720/vystuplenie-1885235076.html

санкт-петербург

индия

россия

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владимир путин, большая двадцатка, брикс, санкт-петербург, индия, россия, юрий ушаков