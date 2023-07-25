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Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 25.07.2023
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18:36 25.07.2023 (обновлено: 18:43 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/putin-1886240088.html
Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20
Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20 - РИА Новости, 25.07.2023
Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20
Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, пока неясен, приглашение получено, визит не исключается, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:36
2023-07-25T18:43
владимир путин
большая двадцатка
брикс
санкт-петербург
индия
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, пока неясен, приглашение получено, визит не исключается, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили"- сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможном формате участия президента РФ в саммите. На уточняющий вопрос, не исключает ли российская сторона визит, он ответил утвердительно. "Не исключаем, конечно", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что в ситуации с саммитом БРИКС, в котором Путин примет участие по видеосвязи, "есть четкая договорённость Путина с президентом ЮАР" об участии именно в таком формате. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230725/kitay-1886238799.html
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владимир путин, большая двадцатка, брикс, санкт-петербург, индия, россия, юрий ушаков
Владимир Путин, Большая двадцатка, БРИКС, Санкт-Петербург, Индия, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков не исключил визит Путина на саммит G20

Ушаков: формат участия Путина в саммите G20 пока неясен, но визит не исключается

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдёт в Индии, пока неясен, приглашение получено, визит не исключается, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
"По "двадцатке" пока неясно. Приглашение мы получили"- сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможном формате участия президента РФ в саммите.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Кремле анонсировали визит Путина в Китай в октябре
Вчера, 18:32
На уточняющий вопрос, не исключает ли российская сторона визит, он ответил утвердительно.
"Не исключаем, конечно", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что в ситуации с саммитом БРИКС, в котором Путин примет участие по видеосвязи, "есть четкая договорённость Путина с президентом ЮАР" об участии именно в таком формате.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В ЮАР ожидают выступление Путина на саммите БРИКС 23 августа
20 июля, 11:31
 
Владимир ПутинБольшая двадцаткаБРИКССанкт-ПетербургИндияРоссияЮрий Ушаков
 
 
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