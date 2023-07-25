https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html

В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле

В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле - РИА Новости, 25.07.2023

В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле

Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T01:49

2023-07-25T01:49

2023-07-25T01:51

шоубиз

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израиль

знаменитости

андрей макаревич

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. Музыкант опубликовал большой пост, в котором рассказал о низком уровне сервиса в этой стране, а также про сотрудников почты, потерявших его посылку. "Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан", – возмутился музыкант.В комментариях большинство пользователей стало шутить над исполнителем, используя известные выражения из его же песен. Некоторые также посоветовали артисту устроиться в службу доставки и оптимизировать работу там."Не стоит прогибаться под изменчивый мир", "Так у него ж машина времени – пусть прокатится на новый поворот", "Андрюша, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам , как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!", "Пошел бы и поработал в доставке", – высказались комментаторы.После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей. В сентябре прошлого года музыканта включили в реестр физлиц-иноагентов. Он пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230713/shats-1883976540.html

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израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, израиль, знаменитости, андрей макаревич, украина, шоу-бизнес