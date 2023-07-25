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В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
01:49 25.07.2023 (обновлено: 01:51 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле - РИА Новости, 25.07.2023
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле
Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T01:49
2023-07-25T01:51
шоубиз
россия
израиль
знаменитости
андрей макаревич
украина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. Музыкант опубликовал большой пост, в котором рассказал о низком уровне сервиса в этой стране, а также про сотрудников почты, потерявших его посылку. &quot;Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан&quot;, – возмутился музыкант.В комментариях большинство пользователей стало шутить над исполнителем, используя известные выражения из его же песен. Некоторые также посоветовали артисту устроиться в службу доставки и оптимизировать работу там.&quot;Не стоит прогибаться под изменчивый мир&quot;, &quot;Так у него ж машина времени – пусть прокатится на новый поворот&quot;, &quot;Андрюша, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам , как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!&quot;, &quot;Пошел бы и поработал в доставке&quot;, – высказались комментаторы.После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей. В сентябре прошлого года музыканта включили в реестр физлиц-иноагентов. Он пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, израиль, знаменитости, андрей макаревич, украина, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Израиль, Знаменитости, Андрей Макаревич, Украина, Шоу-бизнес
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле

В Сети высмеяли сбежавшего из России Макаревича* после его жалоб на сервис в Израиле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле.
© Андрей МакаревичПост музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом)
Пост музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом)
© Андрей Макаревич
Пост музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом)
Музыкант опубликовал большой пост, в котором рассказал о низком уровне сервиса в этой стране, а также про сотрудников почты, потерявших его посылку.
«

"Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан", – возмутился музыкант.

В комментариях большинство пользователей стало шутить над исполнителем, используя известные выражения из его же песен. Некоторые также посоветовали артисту устроиться в службу доставки и оптимизировать работу там.
«

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир", "Так у него ж машина времени – пусть прокатится на новый поворот", "Андрюша, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам , как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!", "Пошел бы и поработал в доставке", – высказались комментаторы.

После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей.
В сентябре прошлого года музыканта включили в реестр физлиц-иноагентов. Он пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Михаил Шац - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле
13 июля, 16:48
 
ШоубизРоссияИзраильЗнаменитостиАндрей МакаревичУкраинаШоу-бизнес
 
 
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