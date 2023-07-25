https://ria.ru/20230725/makarevich-1885967819.html
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле - РИА Новости, 25.07.2023
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле
Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T01:49
2023-07-25T01:49
2023-07-25T01:51
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле. Музыкант опубликовал большой пост, в котором рассказал о низком уровне сервиса в этой стране, а также про сотрудников почты, потерявших его посылку. "Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан", – возмутился музыкант.В комментариях большинство пользователей стало шутить над исполнителем, используя известные выражения из его же песен. Некоторые также посоветовали артисту устроиться в службу доставки и оптимизировать работу там."Не стоит прогибаться под изменчивый мир", "Так у него ж машина времени – пусть прокатится на новый поворот", "Андрюша, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам , как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!", "Пошел бы и поработал в доставке", – высказались комментаторы.После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей. В сентябре прошлого года музыканта включили в реестр физлиц-иноагентов. Он пытался оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, знаменитости, андрей макаревич, украина, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Израиль, Знаменитости, Андрей Макаревич, Украина, Шоу-бизнес
В Сети высмеяли иноагента Макаревича* после его жалоб на жизнь в Израиле
В Сети высмеяли сбежавшего из России Макаревича* после его жалоб на сервис в Израиле
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Пользователи высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после того, как он пожаловался на своей странице в соцсети на жизнь в Израиле.
Музыкант опубликовал большой пост, в котором рассказал о низком уровне сервиса в этой стране, а также про сотрудников почты, потерявших его посылку.
«
"Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан", – возмутился музыкант.
В комментариях большинство пользователей стало шутить над исполнителем, используя известные выражения из его же песен. Некоторые также посоветовали артисту устроиться в службу доставки и оптимизировать работу там.
«
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир", "Так у него ж машина времени – пусть прокатится на новый поворот", "Андрюша, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам , как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!", "Пошел бы и поработал в доставке", – высказались комментаторы.
После начала СВО Андрей Макаревич* осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить за границей.
В сентябре прошлого года музыканта включили
в реестр физлиц-иноагентов. Он пытался
оспорить статус через суд. Однако ему отказали в удовлетворении искового требования.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Сбежавший из России Михаил Шац* пожаловался на жизнь в Израиле