https://ria.ru/20230725/lindemann-1886109087.html
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии - РИА Новости, 25.07.2023
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:23
2023-07-25T11:23
2023-07-25T12:39
шоубиз
тилль линдеманн
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rammstein
секс
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF.Она заявила, что оказалась на одной из вечеринок музыканта в 2019 году. По словам предполагаемой жертвы, она лично получила предложение от Линдеманна подняться к нему в апартаменты. Когда поклонница вошла в гостиничный номер, артист повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам. Она отметила, что не соглашалась на такое. Потерпевшая уточнила, что не собиралась проводить время наедине с музыкантом, но ее уговорили другие гости вечеринки. В последние несколько месяцев секс-скандал с участием Тилля Линдеманна обрастает новыми подробностями. Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
https://ria.ru/20230620/lindemann-1879391658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тилль линдеманн, австрия, германия, rammstein, секс, знаменитости
Шоубиз, Тилль Линдеманн, Австрия, Германия, Rammstein, Секс, Знаменитости
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
Фанатка из Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии на вечеринке
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает
ORF.
Она заявила, что оказалась на одной из вечеринок музыканта в 2019 году. По словам предполагаемой жертвы, она лично получила предложение от Линдеманна подняться к нему в апартаменты. Когда поклонница вошла в гостиничный номер, артист повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам. Она отметила, что не соглашалась на такое.
Потерпевшая уточнила, что не собиралась проводить время наедине с музыкантом, но ее уговорили другие гости вечеринки.
В последние несколько месяцев секс-скандал с участием Тилля Линдеманна обрастает новыми подробностями.
Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила
музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала
проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.
По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы