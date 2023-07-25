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Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
11:23 25.07.2023 (обновлено: 12:39 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/lindemann-1886109087.html
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии - РИА Новости, 25.07.2023
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии
Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:23
2023-07-25T12:39
шоубиз
тилль линдеманн
австрия
германия
rammstein
секс
знаменитости
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF.Она заявила, что оказалась на одной из вечеринок музыканта в 2019 году. По словам предполагаемой жертвы, она лично получила предложение от Линдеманна подняться к нему в апартаменты. Когда поклонница вошла в гостиничный номер, артист повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам. Она отметила, что не соглашалась на такое. Потерпевшая уточнила, что не собиралась проводить время наедине с музыкантом, но ее уговорили другие гости вечеринки. В последние несколько месяцев секс-скандал с участием Тилля Линдеманна обрастает новыми подробностями. Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
https://ria.ru/20230620/lindemann-1879391658.html
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Шоубиз, Тилль Линдеманн, Австрия, Германия, Rammstein, Секс, Знаменитости
Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии

Фанатка из Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии на вечеринке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF.
Она заявила, что оказалась на одной из вечеринок музыканта в 2019 году. По словам предполагаемой жертвы, она лично получила предложение от Линдеманна подняться к нему в апартаменты. Когда поклонница вошла в гостиничный номер, артист повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам. Она отметила, что не соглашалась на такое.
Потерпевшая уточнила, что не собиралась проводить время наедине с музыкантом, но ее уговорили другие гости вечеринки.
В последние несколько месяцев секс-скандал с участием Тилля Линдеманна обрастает новыми подробностями.
Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.
По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
Тилль Линдеманн и Кайла Шикс - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы
20 июня, 17:46
 
ШоубизТилль ЛиндеманнАвстрияГерманияRammsteinСексЗнаменитости
 
 
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