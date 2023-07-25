https://ria.ru/20230725/lindemann-1886109087.html

Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии

Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии - РИА Новости, 25.07.2023

Жительница Австрии обвинила Тилля Линдеманна в сексуальном насилии

Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:23

2023-07-25T11:23

2023-07-25T12:39

шоубиз

тилль линдеманн

австрия

германия

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секс

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Пожелавшая сохранить анонимность женщина из Австрии пожаловалась на сексуальное насилие со стороны лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает ORF.Она заявила, что оказалась на одной из вечеринок музыканта в 2019 году. По словам предполагаемой жертвы, она лично получила предложение от Линдеманна подняться к нему в апартаменты. Когда поклонница вошла в гостиничный номер, артист повалил ее на кровать, задрал юбку и нанес удар по ягодицам. Она отметила, что не соглашалась на такое. Потерпевшая уточнила, что не собиралась проводить время наедине с музыкантом, но ее уговорили другие гости вечеринки. В последние несколько месяцев секс-скандал с участием Тилля Линдеманна обрастает новыми подробностями. Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.

https://ria.ru/20230620/lindemann-1879391658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тилль линдеманн, австрия, германия, rammstein, секс, знаменитости