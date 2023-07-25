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Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино - РИА Новости, 27.07.2023
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Культура
 
23:45 25.07.2023 (обновлено: 23:46 27.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино - РИА Новости, 27.07.2023
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" показал, что у людей сегодня есть потребность смотреть документальное кино и вместе... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-25T23:45
2023-07-27T23:46
культура
казань
москва
донбасс
юлия чичерина
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" показал, что у людей сегодня есть потребность смотреть документальное кино и вместе сопереживать происходящее, заявила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. "Фестивалю всего полгода. Он образовался в феврале этого года, к годовщине начала специальной военной операции. Мы провели этот фестиваль первым в Москве, и у нас был большой успех - пришло более 3 тысяч зрителей. Для фестиваля документального кино это очень много. Мы поняли, что у людей есть эта потребность приходить смотреть кино, сопереживать все это вместе", - сказала Яковлева во время открытия фестиваля в Казани. Она уточнила, что в программу фестиваля вошли лучшие фильмы, созданные журналистами ведущих федеральных каналов, независимыми, иностранными журналистами, журналистами телеканала RT. А главным критерием отбора фильмов, по ее словам, было обязательное наличие человеческой истории в фильме и обязательная драматургия. "Основная задача - чтобы как можно больше зрителей увидели наших героев. Потому что все фильмы у нас о них. Поэтому мы так и называемся - "Время героев", - добавила генеральный продюсер фестиваля. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что документальное кино важно для развития любой страны. "Именно документальное кино всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны, показывает людей, которые создают славу стране и формируют мнение об этой стране. Кроме того, документальное кино – это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно", - сказала она. Участники церемонии открытия фестиваля в Казани почтили минутой молчания память погибших в ходе спецоперации и стоя, аплодисментами встретили вышедших на сцену участников СВО. Хедлайнером открытия стала рок-певица Юлия Чичерина, которая исполнила несколько песен о Донбассе. В Казань организаторы "RT.Док: Время героев" привезли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Премьера фестиваля - лента документалистов канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий "Казаки". Также в программе представлены работы документалистов из Татарстана - "ZV" Зуфара Давлетшина, "Незабытые" Елены Леви и проект агентства "Татар-информ" - фильмы о героях СВО Равиля Мукменова. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершится 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
https://ria.ru/20230727/filmy-1886743000.html
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казань, москва, донбасс, юлия чичерина
Культура, Казань, Москва, Донбасс, Юлия Чичерина
Продюсер фестиваля "Время героев" рассказала о потребности людей в кино

Продюсер Яковлева фестиваля "Время героев": людям нужно смотреть документальное кино

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваляРуководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля "aRTel.doc: время героев" Екатерина Яковлева
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля "aRTel.doc: время героев" Екатерина Яковлева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" показал, что у людей сегодня есть потребность смотреть документальное кино и вместе сопереживать происходящее, заявила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
"Фестивалю всего полгода. Он образовался в феврале этого года, к годовщине начала специальной военной операции. Мы провели этот фестиваль первым в Москве, и у нас был большой успех - пришло более 3 тысяч зрителей. Для фестиваля документального кино это очень много. Мы поняли, что у людей есть эта потребность приходить смотреть кино, сопереживать все это вместе", - сказала Яковлева во время открытия фестиваля в Казани.
Вывеска международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев на здании московского Цифрового Делового пространства в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Омбудсмен призвала больше показывать фильмы с фестиваля "Время героев"
Вчера, 23:43
Она уточнила, что в программу фестиваля вошли лучшие фильмы, созданные журналистами ведущих федеральных каналов, независимыми, иностранными журналистами, журналистами телеканала RT. А главным критерием отбора фильмов, по ее словам, было обязательное наличие человеческой истории в фильме и обязательная драматургия.
"Основная задача - чтобы как можно больше зрителей увидели наших героев. Потому что все фильмы у нас о них. Поэтому мы так и называемся - "Время героев", - добавила генеральный продюсер фестиваля.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что документальное кино важно для развития любой страны. "Именно документальное кино всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны, показывает людей, которые создают славу стране и формируют мнение об этой стране. Кроме того, документальное кино – это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно", - сказала она.
Участники церемонии открытия фестиваля в Казани почтили минутой молчания память погибших в ходе спецоперации и стоя, аплодисментами встретили вышедших на сцену участников СВО. Хедлайнером открытия стала рок-певица Юлия Чичерина, которая исполнила несколько песен о Донбассе.
В Казань организаторы "RT.Док: Время героев" привезли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Премьера фестиваля - лента документалистов канала RT Олега Некишева, Михаила Бурова и Ольги Кирий "Казаки". Также в программе представлены работы документалистов из Татарстана - "ZV" Зуфара Давлетшина, "Незабытые" Елены Леви и проект агентства "Татар-информ" - фильмы о героях СВО Равиля Мукменова.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" завершится 27 июля. Организатором фестиваля выступает телеканал RT. Кинофорум уже прошел в Москве и Краснодаре, после Казани его ждут в Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
Премьера документального фильма Время героев в Краснодаре
Солист группы "СерьГа" высказался о фестивале "RT.Док: Время героев"
14 июля, 19:34
 
КультураКазаньМоскваДонбассЮлия Чичерина
 
 
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