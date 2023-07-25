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Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха - РИА Новости, 25.07.2023
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14:20 25.07.2023 (обновлено: 14:21 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/karabakh-1886169345.html
Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха
Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха - РИА Новости, 25.07.2023
Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха
Армения не рассматривает вопрос переселения в республику 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:20
2023-07-25T14:21
в мире
армения
нагорный карабах
россия
никол пашинян
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Армения не рассматривает вопрос переселения в республику 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян. "Армения не обсуждает этот вопрос, как вы сказали, переселения. Армения обсуждает вопрос создания условий для возможности проживания армян Нагорного Карабаха в собственных домах, своей стране, месте рождения", - сказал Пашинян на пресс-конференции. Отвечая на другой вопрос журналиста, Пашинян заявил, что не обсуждал также с коллегами из Москвы вопрос вхождения Нагорного Карабаха в состав России. По его словам, этот вопрос его не касается. "Я подобных обсуждений не проводил", - заявил премьер. В рамках переговорного процесса по Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ, где сопредседателями были Россия, США и Франция, сторонами переговоров являлись Азербайджан и Армения, которая также представляла интересы Нагорного Карабаха. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что необходимо "попрощаться" с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сейчас официальный Ереван заявляет, что вопросы обеспечения прав и безопасности народа нагорного Карабаха должны быть решены путем диалога Баку и Степанакерта в рамках международного механизма. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html
https://ria.ru/20230721/azerbaydzhan-1885387383.html
https://ria.ru/20230526/peregovory-1874229455.html
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в мире, армения, нагорный карабах, россия, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Россия, Никол Пашинян, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что не рассматривает вопрос переселения армян из Карабаха

Пашинян: Армения не рассматривает вопрос переселения 120 тысяч армян из Карабаха

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Армения не рассматривает вопрос переселения в республику 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян.
"Армения не обсуждает этот вопрос, как вы сказали, переселения. Армения обсуждает вопрос создания условий для возможности проживания армян Нагорного Карабаха в собственных домах, своей стране, месте рождения", - сказал Пашинян на пресс-конференции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пашинян заявил, что Армения не может решать судьбу Карабаха
12:43
Отвечая на другой вопрос журналиста, Пашинян заявил, что не обсуждал также с коллегами из Москвы вопрос вхождения Нагорного Карабаха в состав России. По его словам, этот вопрос его не касается. "Я подобных обсуждений не проводил", - заявил премьер.
В рамках переговорного процесса по Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ, где сопредседателями были Россия, США и Франция, сторонами переговоров являлись Азербайджан и Армения, которая также представляла интересы Нагорного Карабаха. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что необходимо "попрощаться" с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Сейчас официальный Ереван заявляет, что вопросы обеспечения прав и безопасности народа нагорного Карабаха должны быть решены путем диалога Баку и Степанакерта в рамках международного механизма.
Разрушенный город Физули, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Баку ответил на заявление Еревана об "этнической чистке" в Карабахе
21 июля, 00:52
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Препятствий не осталось". О чем Пашинян и Алиев договорились в Москве
26 мая, 00:36
 
В миреАрменияНагорный КарабахРоссияНикол ПашинянУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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