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Лавров заявил о готовности Баку предоставить гарантии прав армянам Карабаха

Лавров заявил о готовности Баку предоставить гарантии прав армянам Карабаха - РИА Новости, 25.07.2023

Лавров заявил о готовности Баку предоставить гарантии прав армянам Карабаха

У Еревана есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в переговорах с Баку, Азербайджан, в свою очередь, на взаимной основе готов предоставить РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:29

2023-07-25T21:29

2023-07-25T21:29

в мире

нагорный карабах

азербайджан

сергей лавров

баку

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. У Еревана есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в переговорах с Баку, Азербайджан, в свою очередь, на взаимной основе готов предоставить гарантии прав армянам Нагорного Карабаха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с армянским и азербайджанским коллегами. "Предстоит решить немало сложных и важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с декларацией 1991 года, подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате", - заявил Лавров. Он отметил, что действенность декларации "сегодня подтверждена и азербайджанским, и армянским руководством", в соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором. "У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Нагорного Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями для согласования прав, вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств, в данном случае Азербайджана, включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств. Азербайджанская сторона на взаимной основе готова предоставить такие же гарантии и в отношении лиц, проживающих на своей территории. Армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех конвенций к гражданам, проживающим в Республике Армения", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230725/karabakh-1886142272.html

нагорный карабах

азербайджан

баку

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в мире, нагорный карабах, азербайджан, сергей лавров, баку