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Фон дер Ляйен попыталась пригрозить России и опозорилась в Сети
Фон дер Ляйен попыталась пригрозить России и опозорилась в Сети - РИА Новости, 25.07.2023
Фон дер Ляйен попыталась пригрозить России и опозорилась в Сети
Пользователи Twitter высмеяли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая осудила российскую спецоперацию и на этом фоне объявила о новом пакете помощи для РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:42
2023-07-25T16:42
2023-07-25T17:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая осудила российскую спецоперацию и на этом фоне объявила о новом пакете помощи для Украины."Возможно, вы являетесь частью проблемы", — написал один из комментаторов."Куда уходят все деньги?" — задался вопросом второй."В этом конфликте выигрывают лишь производители оружия", — отметил третий."А Вы не собираетесь осуждать теракт на Крымском мосту?" — поинтересовался еще один читатель."Лучше бы эти деньги ушли на повышение благосостояния европейцев", — резюмировали пользователи. В июне ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительные 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) для финансовой поддержки Украины. При этом, как уточнял вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, теперь европейская помощь не будет безусловной: со следующего года киевские власти должны будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
https://ria.ru/20230718/trump-1884956948.html
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в мире, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Twitter, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Фон дер Ляйен попыталась пригрозить России и опозорилась в Сети
Пользователи Twitter спросили у главы ЕК про Крымский мост после объявления о помощи Киеву