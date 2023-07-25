https://ria.ru/20230725/energetika-1886052291.html

Россия продемонстрировала свои ядерные возможности

Россия продемонстрировала свои ядерные возможности - РИА Новости, 25.07.2023

Россия продемонстрировала свои ядерные возможности

Возня вокруг российского энергетического сектора и не думает закачиваться, в этот раз главным возмутителем западного спокойствия стал топливный уран. Британский РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:02

аналитика

россия

казахстан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

узбекистан

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Возня вокруг российского энергетического сектора и не думает закачиваться, в этот раз главным возмутителем западного спокойствия стал топливный уран. Британский инвестиционный фонд Yellow Cake сообщает, что на мировом рынке наблюдается пока еще не дефицит, но заметная тенденция к снижению объемов поставок топливного урана и виновата в этом, как несложно догадаться, Россия.Британские инвесторы, снимающие достаточно жирные финансовые сливки на обеспечении поставок топлива для атомных реакторов во всем мире, отмечают, что в настоящий момент из-за неназываемых сложностей с логистикой внутри нашей страны поставки урана зарубежным покупателям стали замедляться, а само радиоактивное топливо подорожало с 20 до 56 долларов за унцию. То есть без малого вдвое. Но если с возросшими расходами частные компании (а на Западе абсолютное большинство АЭС находится в частной собственности, сбывая электроэнергию через биржи) еще готовы как-то мириться, то выглядывающая из-за горизонта потенциальная нехватка топлива весьма портит им сон и аппетит.Этот факт не особо афишируется, ибо не укладывается в официальную пропаганду, но больше всех снизившиеся объемы перевалки урана в порту Санкт-Петербурга тревожат американских атомщиков — и вот почему.Благодаря средствам массовой информации у всех и каждого на слуху нефть и газ, а также грохочущие вокруг них санкционные войны и махинации. При этом атомная энергетика еще год назад на уровне ООН была признана совершенно безвредной для окружающей среды. Стоимость мегаватт-часа, произведенного на АЭС, по умолчанию самая низкая в секторе, а срок службы атомных "горшков" можно продлевать достаточно долго, чему пример все те же Штаты, где в прошлом году эксплуатационный цикл двух АЭС волевым решением увеличили до 80 лет.Фактически АЭС в современном мире — это надежный источник дешевой энергии, к тому же отлично защищающий своего владельца от бушующего зеленого безумия в виде драконовских налогов на выбросы и прочее.При этом конкретно на Западе инженерная атомная школа сейчас переживает весьма сумрачный период. Связано это с длительным простоем отрасли в целом, когда бывшие лидеры вроде американской Westinghouse или французской EDF на протяжении нескольких десятилетий могут похвастаться единичными успешными проектами строительства. Это привело к старению профильных специалистов и утере технических компетенций. В качестве наглядного примера тут можно привести французскую компанию Orano (бывшая Areva), которая еще десять лет назад отчаянно билась на тендерах, предлагая атомные энергоблоки под ключ, а сейчас работает только с реакторным топливом, да и то в основном с его переработкой.По этой же причине на российский и околороссийский урановый сегмент до сих пор не наложено ни одной санкции, и даже самые ушибленные американские политики, услышав требования от Польши или Украины ввести секторальные санкции, мгновенно теряют слух.Вообще, ситуация с ураном в целом по миру достаточно занятная.Наибольшими разведанными запасами этого радиоактивного металла обладает Австралия, но ее всегда держат вне рейтингов в скобках, так как единственное промышленное месторождение там — это частный золотой рудник. И добыча урана ведется только в те периоды, когда золото находится на пике рентабельности, а во все прочие ее ставят на паузу. Частный бизнес — ничего не попишешь.Потому традиционно на пьедестале с запасами в 908 тысяч тонн и годовой добычей порядка 20 тысяч тонн красуется Казахстан. Забегая вперед, сразу скажем, что у нашего "Росатома" в республике есть пять совместных предприятий и доля реакторного топлива с прямым российским участием там около трети.Далее идут Намибия и Канада, но они нам не интересны, потому сразу обратимся к Узбекистану, где среднегодовая добыча (сложным методом шахтного или кучного выщелачивания) колеблется в районе трех с половиной тысяч тонн. "Росатом" тут не представлен вовсе, но это ничего не значит.Здесь есть целый ряд малоизвестных тонкостей.Например, Россия не поставляет на экспорт ни грамма урана, добытого и обогащенного в стране. Ноль. Топливный департамент "Росатома" реализует не сильно афишируемую политику "закрываем свои потребности своими же ресурсами". То есть когда вы читаете в западной прессе, что доля российского урана на мировом рынке превысила 25 процентов, помните, что топливо это добыто где угодно, но не у нас, а затем прошло обогащение на отечественных центрифугах.Конкретно в США, где сейчас трудятся 98 атомных реакторов, доля российского урана законодательно ограничена 20 процентами. Да, вот такой свободный рынок. Но поскольку "Росатом" в прошлом году продал свою единственную урановую шахту на территории США по причине убыточности, а весь западный обогатительный сектор, по словам того же Yellow Cake, испытывает хроническое недофинансирование, местные владельцы АЭС изыскивают различные уловки, чтобы не остаться без топлива вовсе.Поскольку долевое присутствие любого государства ограничено 20 процентами, американские атомщики обычно берут уран из Казахстана или Узбекистана и прямиком отправляют его на российские центрифуги. Потому что американский закон оговаривает объем исходного урана, а про конечное топливо в виде тепловыделяющих сборок там ничего не сказано. Соответственно, в реальности как минимум 30 американским реакторам жизненно необходимы регулярные поставки из российского порта на Балтике. Даже предельно ангажированные британцы пишут, что проблема не решается привычным для Вашингтона заливанием деньгами, потому есть мнение, что американские сенаторы и конгрессмены будут и дальше страдать избирательной глухотой.Внезапно выяснилось, что можно напечатать хоть целый ангар купюр, но при отсутствии стабильно работающей инженерно-научной школы бумага упорно не конвертируется в урановые таблетки. А Россия в это время имеет и ключевое топливо, и деньги.

https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html

https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html

https://ria.ru/20230713/evropa-1883842294.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", узбекистан