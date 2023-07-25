https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html
В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки
В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки - РИА Новости, 25.07.2023
В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки
Давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:25
2023-07-25T06:25
2023-07-25T09:23
в мире
россия
олег озеров
сша
африка
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883924073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0a847ca28efa8eff83ac65883827980.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не получилось их "прогнуть", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Ранее газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников сообщила, что США в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров государств от посещения саммита в Санкт-Петербурге. Отмечается, что США давят на страны в Африке после решения России завершить зерновую сделку. "Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам - дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь - "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов", - сказал Озеров. По его словам, уговоры не приезжать в Россию "очень странно выглядят от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний". "Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата", - подчеркнул российский дипломат. Озеров рассказал, что кроме политического и дипломатического давления, на африканские государства пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты, когда "выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного Банка, где США пользуются своей доминирующей позицией для выдвижения политических условий, так и по линии ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сокращением до минимума, неприездом на саммит, неучастием в мероприятиях". "Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам", - пояснил дипломат. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html
https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html
россия
сша
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883924073_541:162:3055:2048_1920x0_80_0_0_ebed8c3cbb40bff72009c6a1b9299e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, олег озеров, сша, африка, евросоюз
В мире, Россия, Олег Озеров, США, Африка, Евросоюз
В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки
Посол Озеров: Западу не удалось отговорить лидеров стран Африки от визита в Россию
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не получилось их "прогнуть", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников сообщила, что США в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы
и отговорить лидеров государств от посещения саммита в Санкт-Петербурге
. Отмечается, что США давят на страны в Африке
после решения России завершить зерновую сделку.
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
"Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам - дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь - "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов", - сказал Озеров.
По его словам, уговоры не приезжать в Россию "очень странно выглядят от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний".
«
"Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата", - подчеркнул российский дипломат.
Озеров рассказал, что кроме политического и дипломатического давления, на африканские государства пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты, когда "выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ
, так и Всемирного Банка
, где США пользуются своей доминирующей позицией для выдвижения политических условий, так и по линии ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сокращением до минимума, неприездом на саммит, неучастием в мероприятиях".
"Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам", - пояснил дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом