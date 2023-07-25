https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886077960.html

В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки

В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки - РИА Новости, 25.07.2023

В МИД заявили о провале попыток Запада "прогнуть" страны Африки

Давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:25

2023-07-25T06:25

2023-07-25T09:23

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сша

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евросоюз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Давление со стороны стран Запада на лидеров африканских государств с целью отговорить их от приезда в Россию на саммит осталось безуспешным, США и ЕС не получилось их "прогнуть", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Ранее газета Financial Times со ссылкой на африканских чиновников сообщила, что США в преддверии экономического форума "Россия - Африка" оказывают давление на африканские страны, пытаясь настроить их против Москвы и отговорить лидеров государств от посещения саммита в Санкт-Петербурге. Отмечается, что США давят на страны в Африке после решения России завершить зерновую сделку. "Давление оказывается. Оно носит перманентный характер. Это давление оказывается по различным каналам - дипломатическое, через дипкорпус западных государств, которые буквально в ежедневном режиме отговаривают африканские государства от поездки в Россию, требуют от африканских стран жестко выбрать лагерь - "либо вы с нами, либо вы против нас". Все это очень напоминает троцкистские лозунги 1930-х годов", - сказал Озеров. По его словам, уговоры не приезжать в Россию "очень странно выглядят от тех стран, которые публично провозглашают демократизм, свободу выбора, а на практике требуют подчинения своему диктату, требуют исполнения их желаний". "Но мы не видим, чтобы африканские государства массово шли за этой позицией диктата", - подчеркнул российский дипломат. Озеров рассказал, что кроме политического и дипломатического давления, на африканские государства пытаются повлиять и через финансово-экономические инструменты, когда "выставляются политические условия для предоставления экономической помощи ряду государств как по линии МВФ, так и Всемирного Банка, где США пользуются своей доминирующей позицией для выдвижения политических условий, так и по линии ЕС, когда выделение кредитов обуславливается прекращением контактов с российской стороной или сокращением до минимума, неприездом на саммит, неучастием в мероприятиях". "Но сейчас очевидно, что прогнуть все страны под свою позицию у западного блока не получается. По объективным причинам", - пояснил дипломат. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>

https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html

https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html

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в мире, россия, олег озеров, сша, африка, евросоюз