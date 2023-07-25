В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом
Посол Озеров: Страны Африки, развивая связи с Россией, не делают выбор между ней и Западом
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Развитие отношений с Россией не мешает странам Африки налаживать сотрудничество и с западными государствами - укрепление связей с Москвой не означает, что в Африке делают выбор "или Россия, или Запад", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
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"Мы относимся к нашим африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как многие страны Запада - как учителя к нерадивым ученикам. Этого не должно быть в международных отношениях. Если у стран возникает необходимость в помощи со стороны России, в том числе в сфере безопасности, Россия готова оказывать эту помощь. Наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер и не направлено против третьих стран", - сказал Озеров.
Он напомнил, что еще на первом саммите РФ-Африка в 2019 году президент Демократической Республики Конго "приводил в пример, что страна получает так называемую помощь и содействие от западных стран на 9 миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда".
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"Вот вам и схема работы Запада с африканскими странами. Они этого больше не хотят. Наращивая отношения с Россией, они не делают выбор: Россия или Запад. Они развивают с нами отношения таким же образом, как с Китаем, Индией, Турцией, Европейским союзом. Их главная задача – отвечать их национальным интересам. А мы это приветствуем", - подчеркнул Озеров.
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"Мы считаем, что это правильный путь развития, потому что мы так же смотрим на свое развитие. Нам нужно собственное суверенное национальное развитие. В этом наши взгляды совпадают с африканскими. Именно поэтому лидеры африканских стран едут в Санкт-Петербург для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, и тем самым продвигаться вперед к решению задач комплексного развития", - считает российский дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.