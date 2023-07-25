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В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом - РИА Новости, 25.07.2023
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03:53 25.07.2023 (обновлено: 09:24 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/diplomatiya-1886073345.html
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом - РИА Новости, 25.07.2023
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом
Развитие отношений с Россией не мешает странам Африки налаживать сотрудничество и с западными государствами - укрепление связей с Москвой не означает, что в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:53
2023-07-25T09:24
россия
африка
олег озеров
москва
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Развитие отношений с Россией не мешает странам Африки налаживать сотрудничество и с западными государствами - укрепление связей с Москвой не означает, что в Африке делают выбор "или Россия, или Запад", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Мы относимся к нашим африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как многие страны Запада - как учителя к нерадивым ученикам. Этого не должно быть в международных отношениях. Если у стран возникает необходимость в помощи со стороны России, в том числе в сфере безопасности, Россия готова оказывать эту помощь. Наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер и не направлено против третьих стран", - сказал Озеров. Он напомнил, что еще на первом саммите РФ-Африка в 2019 году президент Демократической Республики Конго "приводил в пример, что страна получает так называемую помощь и содействие от западных стран на 9 миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда". "Вот вам и схема работы Запада с африканскими странами. Они этого больше не хотят. Наращивая отношения с Россией, они не делают выбор: Россия или Запад. Они развивают с нами отношения таким же образом, как с Китаем, Индией, Турцией, Европейским союзом. Их главная задача – отвечать их национальным интересам. А мы это приветствуем", - подчеркнул Озеров. "Мы считаем, что это правильный путь развития, потому что мы так же смотрим на свое развитие. Нам нужно собственное суверенное национальное развитие. В этом наши взгляды совпадают с африканскими. Именно поэтому лидеры африканских стран едут в Санкт-Петербург для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, и тем самым продвигаться вперед к решению задач комплексного развития", - считает российский дипломат. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова &gt;&gt;
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россия, африка, олег озеров, москва, в мире
Россия, Африка, Олег Озеров, Москва, В мире
В МИД заявили, что связи Африки с Россией не мешают ей работать с Западом

Посол Озеров: Страны Африки, развивая связи с Россией, не делают выбор между ней и Западом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Развитие отношений с Россией не мешает странам Африки налаживать сотрудничество и с западными государствами - укрепление связей с Москвой не означает, что в Африке делают выбор "или Россия, или Запад", заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
«
"Мы относимся к нашим африканским партнерам как к равным, на основе принципа суверенного равенства государств, а не как многие страны Запада - как учителя к нерадивым ученикам. Этого не должно быть в международных отношениях. Если у стран возникает необходимость в помощи со стороны России, в том числе в сфере безопасности, Россия готова оказывать эту помощь. Наше сотрудничество отличается от западного тем, что оно носит внеблоковый характер и не направлено против третьих стран", - сказал Озеров.
Он напомнил, что еще на первом саммите РФ-Африка в 2019 году президент Демократической Республики Конго "приводил в пример, что страна получает так называемую помощь и содействие от западных стран на 9 миллиардов, а ресурсов вывозят на 42 миллиарда".
«
"Вот вам и схема работы Запада с африканскими странами. Они этого больше не хотят. Наращивая отношения с Россией, они не делают выбор: Россия или Запад. Они развивают с нами отношения таким же образом, как с Китаем, Индией, Турцией, Европейским союзом. Их главная задача – отвечать их национальным интересам. А мы это приветствуем", - подчеркнул Озеров.
«
"Мы считаем, что это правильный путь развития, потому что мы так же смотрим на свое развитие. Нам нужно собственное суверенное национальное развитие. В этом наши взгляды совпадают с африканскими. Именно поэтому лидеры африканских стран едут в Санкт-Петербург для того, чтобы иметь общую платформу и усиливать друг друга политически, экономически и во всех других отношениях, и тем самым продвигаться вперед к решению задач комплексного развития", - считает российский дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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