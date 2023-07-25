https://ria.ru/20230725/deklaratsiya-1886233140.html
Ушаков раскрыл детали итоговой декларации саммита "Россия — Африка"
Ушаков раскрыл детали итоговой декларации саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 25.07.2023
Ушаков раскрыл детали итоговой декларации саммита "Россия — Африка"
В декларации по итогам саммита "Россия-Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:11
2023-07-25T18:11
2023-07-25T18:11
юрий ушаков
форум "россия — африка"
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В декларации по итогам саммита "Россия-Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. "По окончанию саммита ("Россия-Африка" 28 июля. - ред) планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия международной линии", - сказал Ушаков. Также, по его словам, будут приняты отдельные тематические декларации, в частности: о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве. Кроме того, будет утвержден план действий форума-партнерства "Россия-Африка" на период 2023-2026 годов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий ушаков, форум "россия — африка", экономика
Юрий Ушаков, Форум "Россия — Африка", Экономика
Ушаков раскрыл детали итоговой декларации саммита "Россия — Африка"
Ушаков: в декларации саммита "Россия — Африка" зафиксируют подходы к сотрудничеству
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В декларации по итогам саммита "Россия-Африка" будут обозначены подходы к развитию сотрудничества стран, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
«
"По окончанию саммита ("Россия-Африка" 28 июля. - ред) планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия международной линии", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, будут приняты отдельные тематические декларации, в частности: о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве.
Кроме того, будет утвержден план действий форума-партнерства "Россия-Африка" на период 2023-2026 годов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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