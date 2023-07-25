https://ria.ru/20230725/briks-1886244774.html
Путин будет участвовать в дискуссиях на саммите БРИКС по видеосвязи
Путин будет участвовать в дискуссиях на саммите БРИКС по видеосвязи - РИА Новости, 25.07.2023
Путин будет участвовать в дискуссиях на саммите БРИКС по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин все три дня саммита БРИКС будет по видеосвязи участвовать в дискуссиях с друзьями и партнерами по объединению, сообщил помощник... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:51
2023-07-25T18:51
2023-07-25T18:51
брикс
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юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин все три дня саммита БРИКС будет по видеосвязи участвовать в дискуссиях с друзьями и партнерами по объединению, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Путин ранее принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии. "Видеоконференция в контексте предстоящего саммита предусматривает полноценное участие нашего президента во всех обсуждениях, которые запланированы на сегодняшний день... Все три дня президент будет на камерах и будет иметь возможность непосредственно самому вести дискуссию со своими партнерами, со своими друзьями, лидерами четырех стран БРИКС. Совершенно не формальное, а такое субстантивное участие президента предусматривается", - сказал Ушаков журналистам. В частности, в преддверии самого саммита Путин 22 августа выступит с видеообращением на церемонии закрытия делового форума БРИКС. На следующий день он в режиме видеоконференции будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, посвященной возможному расширению состава участников объединения, и в заседаниях в узком и в расширенном составе. Далее 24 августа Путин примет участие в традиционном совместном заседании лидеров стран БРИКС с лидерами приглашенных стран в формате "аутрич". Ушаков напомнил, что решение об участии в саммите по видеосвязи согласовывалось президентами России и ЮАР. "Кроме того, министр (ред. - Лавров) проведет необходимые двусторонние контакты, пообщается в том числе с лидерами, которые будут лично присутствовать", - добавил он.
https://ria.ru/20230725/terrorizm-1886188710.html
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брикс, владимир путин, юар, йоханнесбург, юрий ушаков, россия, в мире
БРИКС, Владимир Путин, ЮАР, Йоханнесбург, Юрий Ушаков, Россия, В мире
Путин будет участвовать в дискуссиях на саммите БРИКС по видеосвязи
Ушаков: Путин будет участвовать в дискуссиях все три дня саммита БРИКС по видеосвязи
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин все три дня саммита БРИКС будет по видеосвязи участвовать в дискуссиях с друзьями и партнерами по объединению, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Путин ранее принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР
по видеосвязи. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров
. Саммит пройдет в Йоханнесбурге
22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР
, Бразилии
и Индии
.
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"Видеоконференция в контексте предстоящего саммита предусматривает полноценное участие нашего президента во всех обсуждениях, которые запланированы на сегодняшний день... Все три дня президент будет на камерах и будет иметь возможность непосредственно самому вести дискуссию со своими партнерами, со своими друзьями, лидерами четырех стран БРИКС. Совершенно не формальное, а такое субстантивное участие президента предусматривается", - сказал Ушаков журналистам.
В частности, в преддверии самого саммита Путин 22 августа выступит с видеообращением на церемонии закрытия делового форума БРИКС. На следующий день он в режиме видеоконференции будет участвовать во встрече лидеров БРИКС, посвященной возможному расширению состава участников объединения, и в заседаниях в узком и в расширенном составе. Далее 24 августа Путин примет участие в традиционном совместном заседании лидеров стран БРИКС с лидерами приглашенных стран в формате "аутрич".
Ушаков напомнил, что решение об участии в саммите по видеосвязи согласовывалось президентами России и ЮАР.
"Кроме того, министр (ред. - Лавров) проведет необходимые двусторонние контакты, пообщается в том числе с лидерами, которые будут лично присутствовать", - добавил он.
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