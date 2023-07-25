https://ria.ru/20230725/afrika-1886231249.html

Ушаков заявил, что страны Африки хотят укрепить связи с Россией

Ушаков заявил, что страны Африки хотят укрепить связи с Россией - РИА Новости, 25.07.2023

Ушаков заявил, что страны Африки хотят укрепить связи с Россией

Участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге подтверждает их желание укреплять связи с РФ, несмотря ни на какие обстоятельства: 49 стран из 54... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:05

2023-07-25T18:05

2023-07-25T18:05

россия

санкт-петербург

юрий ушаков

африканский союз

африка

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Участие стран Африки в форуме и саммите в Санкт-Петербурге подтверждает их желание укреплять связи с РФ, несмотря ни на какие обстоятельства: 49 стран из 54 подтвердили свое участие в саммите "Россия - Африка", больше половины из них будут представлены на уровне первых и вторых лиц, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой, всё-таки нам удается провести в этой обстановке второй саммит "Россия - Африка", и, конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной, несмотря ни на какие обстоятельства", - сказал Ушаков. "По состоянию на сегодняшний день свое участие (в саммите "Россия - Африка" - ред.) подтвердили 49 стран из 54. При этом больше половины - 27 - на уровне первых и вторых лиц", - добавил он. В частности, по его словам, в саммите примут участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Еще 17 государств представлено заместителями председателей правительств и министрами, в основном главами МИД, пять стран будут представлены на посольском уровне. "Кроме того, это очень важно - будут присутствовать буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки", - сообщил Ушаков. Речь идет о таких организациях, как Африканский союз, Восточноафриканское сообщество, Межправительственная организация по развитию, Новое партнерство для развития Африки, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Сообщество развития Юга Африки, Экономическое сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество западноафриканских стран, Союз Арабского Магриба, а также Африканский экспортно-импортный банк. "Все ключевые организации, которые работают на африканском континенте", - подытожил Ушаков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886078816.html

https://ria.ru/20230724/afrika-1885857156.html

https://ria.ru/20230725/posolstva-1886076365.html

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россия, санкт-петербург, юрий ушаков, африканский союз, африка, экономика