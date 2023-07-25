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Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением - РИА Новости, 25.07.2023
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18:04 25.07.2023 (обновлено: 18:08 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/afrika-1886230280.html
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением - РИА Новости, 25.07.2023
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением
Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:04
2023-07-25T18:08
россия
африка
юрий ушаков
владимир путин
форум "россия — африка"
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. "Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств (Африки - ред.)", - сказал Ушаков. После этого, по его словам, состоится второе пленарное заседание, которое будет проведено в формате рабочего завтрака. "Здесь уже слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и так далее", - добавил он. "Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал Ушаков. "Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечения справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам", доставил он. Девиз этого саммита - "За мир безопасности и развитие". "Стержневая идея встречи на высшем уровне заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, укрепление суверенитета африканских государств во всех его изменениях", - подчеркнул он. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
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россия, африка, юрий ушаков, владимир путин, форум "россия — африка", политика
Россия, Африка, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Политика
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением

Ушаков: Путин 28 июля выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита с Африкой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств (Африки - ред.)", - сказал Ушаков.
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После этого, по его словам, состоится второе пленарное заседание, которое будет проведено в формате рабочего завтрака. "Здесь уже слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и так далее", - добавил он.
"Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал Ушаков.
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"Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечения справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам", доставил он. Девиз этого саммита - "За мир безопасности и развитие".
"Стержневая идея встречи на высшем уровне заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, укрепление суверенитета африканских государств во всех его изменениях", - подчеркнул он.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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