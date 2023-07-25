https://ria.ru/20230725/afrika-1886230280.html
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением - РИА Новости, 25.07.2023
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением
Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:04
2023-07-25T18:04
2023-07-25T18:08
россия
африка
юрий ушаков
владимир путин
форум "россия — африка"
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929079_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_5a9a440d1e9ace29daa92f128912dabf.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. "Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств (Африки - ред.)", - сказал Ушаков. После этого, по его словам, состоится второе пленарное заседание, которое будет проведено в формате рабочего завтрака. "Здесь уже слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и так далее", - добавил он. "Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал Ушаков. "Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечения справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам", доставил он. Девиз этого саммита - "За мир безопасности и развитие". "Стержневая идея встречи на высшем уровне заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, укрепление суверенитета африканских государств во всех его изменениях", - подчеркнул он. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html
https://ria.ru/20230725/sammit-1886084194.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878929079_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_a42c86b804e6fa375a8b6fbba592ed43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, юрий ушаков, владимир путин, форум "россия — африка", политика
Россия, Африка, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Политика
Путин выступит на саммите "Россия — Африка" с большим заявлением
Ушаков: Путин 28 июля выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита с Африкой
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита "Россия-Африка" 28 июля, доклады также представят 17 глав африканских стран, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств (Африки
- ред.)", - сказал Ушаков.
Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию
После этого, по его словам, состоится второе пленарное заседание, которое будет проведено в формате рабочего завтрака. "Здесь уже слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и так далее", - добавил он.
"Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств", - сказал Ушаков.
Путин написал статью для читателей африканских СМИ
"Естественно, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному суверенному развитию африканцев, обеспечения справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам", доставил он. Девиз этого саммита - "За мир безопасности и развитие".
"Стержневая идея встречи на высшем уровне заключается в содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, укрепление суверенитета африканских государств во всех его изменениях", - подчеркнул он.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Лидеры России и стран Африки примут на саммите план совместных действий