https://ria.ru/20230725/afrika-1886086380.html
Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки, заявили в МИД
Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2023
Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки, заявили в МИД
Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:47
2023-07-25T08:47
2023-07-25T09:21
россия
африка
санкт-петербург
олег озеров
африканский союз
брикс
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Приглашения были направлены главам всех африканских государств. Если кто-то не приедет, мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог. Но подавляющее большинство африканских государств будет участвовать. Это само по себе показатель статуса этого мероприятия и отношения африканских стран к России", - сказал Озеров. Он уточнил, что в настоящий момент подтвердили свое участие 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз, не исключив при этом, что список участвующих будет меняться до последнего момента. Дипломат уточнил, что Россия на саммит приглашает официальные власти африканских стран. "Здесь нет никакого двойного толкования. Мы приглашаем тех, кто является официальными главами государств. Все приглашения были персональные, и были лично подписаны президентом России", - пояснил Озеров. При этом он отметил, что "когда на Западе пытаются приписать желание африканских государств приехать в нашу страну либо пропаганде, либо какими-то особо личными отношениями между главами государств, они глубоко заблуждаются". "Дело в изменении глобального соотношения сил на мировой арене. Запад больше не является уникальным технологическим, политическим и военным центром, который имеет возможность оказывать решающее влияние на другие центры влияния – а это Россия, Китай, Индия, в целом страны БРИКС, в который стремятся попасть многие государства, в том числе африканские", - заключил российский дипломат. Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Олега Озерова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, санкт-петербург, олег озеров, африканский союз, брикс
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Олег Озеров, Африканский союз, БРИКС
Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки, заявили в МИД
МИД: Россия пригласила на саммит глав всех стран Африки, но поймет, если кто-то не приедет
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Россия пригласила на саммит в Санкт-Петербурге глав всех стран африканского континента, но с пониманием отнесется к тому, если кто-то из них не сможет приехать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Приглашения были направлены главам всех африканских государств. Если кто-то не приедет, мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог. Но подавляющее большинство африканских государств будет участвовать. Это само по себе показатель статуса этого мероприятия и отношения африканских стран к России", - сказал Озеров.
В МИД заявили об отсутствии ВС России в Африке
Он уточнил, что в настоящий момент подтвердили свое участие 49 делегаций африканских стран и региональных объединений, таких как Африканский союз
, не исключив при этом, что список участвующих будет меняться до последнего момента.
Дипломат уточнил, что Россия на саммит приглашает официальные власти африканских стран.
«
"Здесь нет никакого двойного толкования. Мы приглашаем тех, кто является официальными главами государств. Все приглашения были персональные, и были лично подписаны президентом России", - пояснил Озеров.
При этом он отметил, что "когда на Западе пытаются приписать желание африканских государств приехать в нашу страну либо пропаганде, либо какими-то особо личными отношениями между главами государств, они глубоко заблуждаются".
«
"Дело в изменении глобального соотношения сил на мировой арене. Запад больше не является уникальным технологическим, политическим и военным центром, который имеет возможность оказывать решающее влияние на другие центры влияния – а это Россия, Китай
, Индия
, в целом страны БРИКС
, в который стремятся попасть многие государства, в том числе африканские", - заключил российский дипломат.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
На саммите "Россия — Африка" обсудят логистические коридоры для зерна