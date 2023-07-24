https://ria.ru/20230724/vagony-1885856605.html

ТМХ разработал для Египта вагоны с туалетом и полом, как на корабле

ТМХ разработал для Египта вагоны с туалетом и полом, как на корабле - РИА Новости, 24.07.2023

ТМХ разработал для Египта вагоны с туалетом и полом, как на корабле

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал для пассажирских вагонов, поставленных в Египет, специальный... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T01:40

2023-07-24T01:40

2023-07-24T06:19

египет

россия

венгрия

кирилл липа

трансмашхолдинг

экономика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал для пассажирских вагонов, поставленных в Египет, специальный санитарно-технический блок в соответствии с местными культурологическими традициями и пол, как на корабле, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.Контракт на поставку железным дорогам Египта (Египетским национальным железным дорогам, ЕНЖД) 1300 пассажирских вагонов стоимостью более миллиарда евро был подписан в 2018 году. Производство осуществлялось в России и Венгрии. РИА Новости поинтересовалось у гендиректора ТМХ, какие детали холдинг сделал в пассажирских вагонах для Египта, исключительно исходя из особенностей этой страны и пожеланий."В первую очередь – это санитарно-технический блок, спроектированный в соответствии с местными культурологическими традициями. Это была отдельная наша разработка… Такое больше нигде не используется. Я сомневаюсь сильно, что будет использоваться", - рассказал Липа в преддверии форума "Россия - Африка".Кроме этого, продолжил глава компании, в кузове вагонов применен сплав нержавеющей стали, в подверженных внешнему воздействию узлах использованы влагозащищенные и теплоизолирующие материалы, температура букс колесных пар контролируется при помощи специальных датчиков. Такие меры адаптации конструкции принято из-за эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата.Есть свои традиции по тому, как в Египте моется подвижной состав. "Они его моют из шланга внутри. То есть поливают водой. Соответственно, в техническое задание, в частности, было вписано требование, чтобы фанера, которая используется на полу, была водостойкая. И там используется такая же фанера, которая используется в кораблестроении. Специальная фанера, пропитанная", - пояснил глава "Трансмашхолдинга".Он рассказал, как проводились специальные эксперименты с этим покрытием. "Мы ее поливали экспериментально у всех на глазах, засовывали в банку с водой, чтобы все убедились в том, что она не впитывает влагу и, соответственно, может быть вымыта их привычным способом", - красочно описал Липа.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230724/transmashkholding-1885855317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230714/mtsk-1884258932.html

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египет, россия, венгрия, кирилл липа, трансмашхолдинг, экономика, форум "россия — африка"